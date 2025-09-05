टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने सेलेक्टर पद के लिए किया अप्लाई, रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा
टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने सेलेक्टर पद के लिए किया अप्लाई, रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने BCCI के 5 सदस्यीय सेलेक्शन पैनल में जगह पाने के लिए अप्लाई किया है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर मेंस सेलेक्शन कमिटी में दो खाली स्थानों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है.

Sep 05, 2025
टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने सेलेक्टर पद के लिए किया अप्लाई, रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने BCCI के 5 सदस्यीय सेलेक्शन पैनल में जगह पाने के लिए अप्लाई किया है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर मेंस सेलेक्शन कमिटी में दो खाली स्थानों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है. सूत्रों ने बताया, 'यह पुष्टि हो गई है कि प्रवीण कुमार ने सेंट्रल जोन से अगले राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने के लिए आवेदन किया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन-कौन आवेदन करता है, क्योंकि पांच दिन बाद आवेदन की अंतिम तिथि है.'

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ने सेलेक्टर पद के लिए किया अप्लाई

पिछले साल से प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश की सीनियर पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं. वह भारत के लिए 2007 से 2012 के बीच छह टेस्ट, 68 वनडे और 10 टी20 मैच खेल चुके हैं. वर्तमान चयन समिति में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज सुब्रतो बनर्जी सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

सूत्रों ने बताया है कि भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरपी सिंह भी राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने के लिए आवेदन करने की दौड़ में थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया. आरपी सिंह ने 2005 से 2011 तक भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 82 मैच खेलते हुए 124 विकेट हासिल किए. वह साल 2007 में साउथ अफ्रीका में पहला मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे.

कम से कम पांच साल पहले क्रिकेट से संन्यास लेना जरूरी

पता चला है कि भारत के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने साउथ जोन से राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने के लिए आवेदन किया है. सीनियर पुरुष चयन समिति के लिए नए आवेदकों को कम से कम पांच साल पहले क्रिकेट से संन्यास लेना अनिवार्य है. आवेदक के लिए कम से कम सात टेस्ट या 30 फर्स्ट क्लास मैच, या 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास मैच खेलने जरूरी हैं. आवेदकों को पांच साल से किसी भी बीसीसीआई क्रिकेट समिति का हिस्सा नहीं होना चाहिए. बीसीसीआई ने महिला राष्ट्रीय चयन समिति में चार और जूनियर पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है. 

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Praveen Kumar

