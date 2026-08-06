बड़ी भविष्यवाणी: 'सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल जाएगा ये भारतीय बल्लेबाज', गेंदबाजों की बेहरमी से धज्जियां उड़ाने में माहिर

टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. रॉबिन उथप्पा के मुताबिक बिहार के इस क्रिकेटर में पूरा दमखम है कि वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनाने के मामले में एक दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देंगे. रॉबिन उथप्पा ने इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी को चेताया भी है कि वह बाहरी चीजों पर ध्यान न दें, जो उनकी तरक्की में रुकावट बन सकती हैं. रॉबिन उथप्पा ने इसके लिए पृथ्वी शॉ और विनोद कांबली का भी उदाहरण दिया है.
वैभव सूर्यवंशी हाल ही में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली सीरीज में खराब शुरुआत के बाद, इस युवा खिलाड़ी ने जिम्बाब्वे में हुई अगली T20I सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. जब रॉबिन उथप्पा से पूछा गया कि क्या वैभव सूर्यवंशी अपने करियर में सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है.
रॉबिन उथप्पा ने CommBoxTV YouTube चैनल पर कहा, 'व्हाइट-बॉल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का असर सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन्हें कैसे संभाला जाता है, यह अहम होगा. हमने भारतीय क्रिकेट में कई शानदार खिलाड़ियों को उभरते देखा है. हमने विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ को देखा और जब वे 17-18 साल के थे, तो सोचने लगे थे कि वे क्या बनेंगे और फिर अचानक वे रास्ते से भटक गए, तो यह वैभव सूर्यवंशी के लिए पहला इम्तिहान होगा. क्या वह अगले पांच सालों तक खेल के प्रति अपना समर्पण बनाए रख सकते हैं? वह अभी 15 साल के हैं, तो क्या वह 20 साल की उम्र तक ऐसा ही बने रह सकते हैं?'
रॉबिन उथप्पा ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी में एक तरह की मासूमियत है जिसे बचाकर रखने की जरूरत है. मुझे यह बात बहुत पसंद है कि वह हर विज्ञापन के ऑफर को ठुकरा रहे हैं और सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब वह 18 साल के होंगे, तो उन्हें एक वयस्क के तौर पर देखा जाएगा और महिलाओं का ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित होगा. यह ध्यान भटकाने वाली बात भी हो सकती है.' वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया T20I सीरीज के पहले मैच में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर बने. वह पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने.
वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 से ज्यादा की औसत और 196.10 के स्ट्राइक रेट से 150 से ज्यादा रन बनाए. रॉबिन उथप्पा का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को लंबे समय तक टॉप लेवल पर सफलता पाने के लिए अपने करियर में कई मुश्किलों से पार पाना होगा. सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल करियर 24 साल का शानदार रहा और वे 34,000 से ज्यादा रन और 100 शतक के साथ अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं.
उथप्पा ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी के करियर में उतार-चढ़ाव आएंगे, और वे उनसे कैसे निपटते हैं, यह बहुत जरूरी होगा. मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि उन्हें सही सपोर्ट सिस्टम और मेंटॉर मिलें जो उन्हें बाहरी दुनिया से बचाकर रखें और तब तक एक सुरक्षित माहौल में रहने दें जब तक वे बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार न हो जाएं. उनका करियर उतना आसान नहीं होगा जितना हम चाहते हैं. इस सफर में उतार-चढ़ाव तो आएंगे ही.'