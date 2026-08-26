'मैदान पर ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं', यशस्वी जायसवाल पर भड़का 3 तिहरे शतक जड़ने वाला दिग्गज क्रिकेटर

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज आसिथा फर्नांडो आपस में भिड़ गए थे. कोलंबो में दूसरे टेस्ट के पहले दिन मैदान पर हुई तीखी बहस और झगड़े के बाद यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो की कड़ी आलोचना हुई. असिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को आउट होने के बाद कुछ कहा. इसके बाद यशस्वी जायसवाल मुड़े और तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो से भिड़ गए.
यशस्वी जायसवाल और आसिथा फर्नांडो के बीच बहस हुई और वे एक-दूसरे से सिर भिड़ा बैठे, जिसके बाद दूसरे खिलाड़ियों ने उन्हें अलग किया. डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 तिहरे शतक ठोकने वाले भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने साफ कहा कि बहस के दौरान बॉडी कॉन्टैक्ट होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए.
चेतेश्वर पुजारा ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'यह अच्छी तस्वीर नहीं है. एक खिलाड़ी के तौर पर आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए. कभी-कभी आपको गुस्सा आ सकता है. मैं समझ सकता हूं कि जब तक वे निराश थे या बातचीत कर रहे थे, तब तक ठीक था. मुझे लगता है कि तब तक यह स्वीकार्य है, लेकिन जब बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए और शारीरिक संपर्क हुआ, तो यह मैदान पर स्वीकार्य नहीं है.'
चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तीन बार तिहरे शतक जड़ने का कारनामा किया है. चेतेश्वर पुजारा ने नवंबर 2008 में ओडिशा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में नाबाद 302 रन बनाकर पहली बार यह उपलब्धि हासिल की थी. इसके बाद जनवरी 2013 में कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में पुजारा ने 352 रनों की शानदार पारी खेली. इसी साल अक्टूबर में उन्होंने वेस्टइंडीज-A के खिलाफ फर्स्ट क्लास मुकाबले में नाबाद 306 रन जड़कर अपने नाम एक और तिहरा शतक दर्ज किया.
भारत के पूर्व विकेटकीपर सबा करीम ने भी कहा कि यशस्वी जायसवाल और आसिथा फर्नांडो खेल के अच्छे एम्बेसडर साबित नहीं हुए. सबा करीम ने कहा, 'किसी को उन दोनों को याद दिलाना चाहिए कि यह कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स (शारीरिक संपर्क वाला खेल) नहीं है. यह क्रिकेट है. आपको एक-दूसरे को सिर नहीं मारना चाहिए. मुझे यह बहुत बचकाना लगता है. क्रिकेट के मैदान पर ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है.'
सबा करीम ने आगे कहा, 'ऐसा समय आएगा जब कोई तेज गेंदबाज या कोई भी गेंदबाज आप पर हावी होने की कोशिश करेगा. आप ऐसी हरकत किए बिना भी आक्रामक बने रह सकते हैं. मुझे लगता है कि यह अनावश्यक है, और हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी खिलाड़ी इस खेल के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं. बहुत सारे युवा इसे देख रहे होते हैं.' इस घटना में शामिल होने के कारण यशस्वी जायसवाल और आसिथा फर्नांडो दोनों पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और उन्हें एक-एक ICC डिमेरिट पॉइंट दिया गया.