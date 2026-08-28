ऋषभ करते हैं गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बैटिंग? 765 विकेट लेने वाले दिग्गज क्रिकेटर ने पंत की लगा दी क्लास

इंटरनेशनल क्रिकेट में 765 विकेट लेने वाले भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट फॉर्मेट में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बैटिंग पर सवाल उठाए हैं. रविचंद्रन अश्विन के मुताबिक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट फॉर्मेट में अभी भी काफी सुधार करने की जरूरत है. रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करने के दौरान ऋषभ पंत के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत को सलाह दी है कि वे एक आक्रामक खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान से ऊपर टीम की जरूरतों को रखें.
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने कुल 168 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे थे, लेकिन उनके शॉट चुनने के तरीके पर काफी चर्चा हुई है. अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर बोलते हुए, रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि ऋषभ पंत का प्रदर्शन अभी भी उस लेवल का नहीं है, जिसकी उम्मीद एक स्थापित टेस्ट खिलाड़ी से की जाती है.
रविचंद्रन अश्विन ने कहा, 'ऋषभ पंत से मेरी उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं. मुझे बहुत खेद है. सोनल दिनुशा का स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा था, लेकिन फर्क हाई-रिस्क वाले विकल्पों का है. जब मैच आपके हाथ में हो, तो ये सब बातें मायने नहीं रखतीं कि 'ऋषभ ऐसे ही खेलते हैं.' असल बात यह है कि आपकी टीम को क्या चाहिए.' रविचंद्रन अश्विन ने खास तौर पर इस बात की आलोचना की कि ऋषभ पंत को उनके अनोखे अंदाज और असरदार खेल की वजह से बिना किसी सवाल के खेलने दिया जाना चाहिए. अश्विन का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में मैच की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत होती है, खासकर तब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो.
रविचंद्रन अश्विन ने आगे कहा, 'ऋषभ पंत ने 2020-21 में सिडनी और ब्रिस्बेन में शानदार पारियां खेलीं, लेकिन आप वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के बिना वह मैच नहीं जीत सकते थे. टेस्ट मैच बनाने और खेल के आखिरी सेशन में उसे जीतने के लिए 11 क्रिकेटरों की जरूरत होती है, लेकिन टेस्ट मैच हारने के लिए सिर्फ एक पल की बेवकूफी ही काफी होती है.'
रविचंद्रन अश्विन का मुख्य तर्क यह है कि ऋषभ पंत के टैलेंट पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन वे अपने टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे यह तय हो सकता है कि क्या वे हर तरह की परिस्थितियों में लगातार निर्णायक भूमिका निभा पाएंगे या नहीं. उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि पंत के आक्रामक अंदाज की जांच-पड़ताल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अतीत में यादगार पारियां खेली हैं.
ऋषभ पंत के 168 रनों में दो अर्धशतक भी शामिल थे, लेकिन श्रीलंका दौरे पर उन्हें एक झटका भी लगा, जब कोलंबो में लाहिरू कुमारा की गेंद कलाई पर लगने के बाद उन्हें चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा. वे दूसरे दिन क्रीज पर लौटे और तुरंत ही आक्रामक अंदाज दिखाया, जिसमें एक छक्का भी शामिल था. हालांकि, रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि जब टीम को आक्रामक जोखिम के बजाय स्थिरता की जरूरत हो, तो ऋषभ पंत को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए.
रविचंद्रन अश्विन ने कहा, 'मैं बस उन मौकों की बात कर रहा हूं, जब मैच दांव पर लगा हो और ऐसे जोखिम उठाए जा रहे हों. मुझे खिलाड़ी के तौर पर ऋषभ पसंद हैं. इस फॉर्मेट में हालात के हिसाब से खेलना जरूरी है. किसी एक खिलाड़ी को खास तवज्जो न दें. अगर जेनरेशन में एक बार आने वाले खिलाड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबके लिए करें. जायसवाल भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं. ऋषभ, मैं बस इतना कह रहा हूं कि वह अनुभवी हैं, उन्होंने 50 टेस्ट खेले हैं. उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए.' रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट के दो सबसे आक्रामक बल्लेबाजों, वीरेंद्र सहवाग और एडम गिलक्रिस्ट से भी तुलना की और कहा कि आक्रामकता को भी हालात के हिसाब से ढालना जरूरी है. रविचंद्रन अश्विन ने कहा, 'जिस दिन आप उन्हें सच बता देंगे, वह भारत के लिए सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी बन जाएंगे.'