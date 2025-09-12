स्टार्क जैसा घातक भारत का ये तेज गेंदबाज, बिना फेयरवेल के गुमनामी में लिया संन्यास, अब गुपचुप गुजर रही जिंदगी
स्टार्क जैसा घातक भारत का ये तेज गेंदबाज, बिना फेयरवेल के गुमनामी में लिया संन्यास, अब गुपचुप गुजर रही जिंदगी

भारत के एक गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही धमाल मचा दिया था. इस गेंदबाज की स्विंग ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की तरह ही खतरनाक रही, लेकिन 8 साल से ज्यादा समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद इस खिलाड़ी को संन्यास लेना पड़ा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 12, 2025, 05:50 AM IST
भारत के एक गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही धमाल मचा दिया था. इस गेंदबाज की स्विंग ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की तरह ही खतरनाक रही, लेकिन 8 साल से ज्यादा समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद इस खिलाड़ी को संन्यास लेना पड़ा. ये खतरनाक तेज गेंदबाज भारत की वनडे और टी20 टीम का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन साल 2024 के अगस्त महीने में उसे बिना फेयरवेल के गुमनामी में संन्यास लेना पड़ा. अब ये क्रिकेटर लाइमलाइट से दूर गुपचुप तरीके से अपना जीवन जी रहा है. जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने इस गेंदबाज के इंटरनेशनल करियर को हाशिये पर धकेला था, जिसके बाद अब वह गुमनामी की जिंदगी जी रहा है.

टीम इंडिया के 'स्विंग किंग' रहे तेज गेंदबाज बरिंदर सरन को साल 2016 में टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया था. 8 साल से ज्यादा समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद बरिंदर सरन ने 29 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से निकाल कर बाहर फेंक दिया था. बरिंदर सरन (Barinder Sran) ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 22 जून 2016 को खेला था. बरिंदर सरन आखिरी बार जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते नजर आए थे. इस सीरीज के बाद बरिंदर सरन का करियर लगभग खत्म ही हो गया.

बिना फेयरवेल के गुमनामी में लिया संन्यास

जहीर खान और आशीष नेहरा के संन्यास लेने के बाद से भारतीय टीम एक बेहतरीन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की तलाश में लगी हुई थी. बरिंदर सरन ने थोड़ी उम्मीद जगाई थी, लेकिन वह लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हुए. बरिंदर सरन ने अपने करियर में 6 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. बरिंदर सरन ने वनडे में 7 जबकि टी20 इंटरनेशनल में कुल 6 विकेट लिए. साल 2016 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जब जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया तो बरिंदर सरन के करियर की उल्टी गिनती शुरू हो गई.

कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए

जसप्रीत बुमराह समय के साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे और बरिंदर सरन टीम इंडिया से बाहर हो गए. बरिंदर सरन (Barinder Sran) अभी सिर्फ 32 साल के ही हैं, लेकिन टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया. बरिंदर सरन (Barinder Sran) ने साल 2016 में टीम इंडिया के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. बरिंदर सरन आखिरी बार क्रिकेट मैदान पर फरवरी 2021 में नजर आए थे. तब उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप-बी मैच में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया और मध्य प्रदेश के खिलाफ एक विकेट लिया था. बरिंदर सरन एक किसान के बेटे हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट

