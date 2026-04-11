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Hindi Newsक्रिकेट30 की उम्र में करियर खत्म, 2 वर्ल्ड कप जीत में टीम इंडिया का रहा हिस्सा, BCCI ने बड़े अपराध के लिए काट दिया था पत्ता

30 की उम्र में करियर खत्म, 2 वर्ल्ड कप जीत में टीम इंडिया का रहा हिस्सा, BCCI ने बड़े अपराध के लिए काट दिया था पत्ता

भारत का एक क्रिकेटर ऐसा है, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर महज 30 साल की उम्र में ही खत्म हो गया था. ये खिलाड़ी एक समय पर टीम इंडिया का ब्रह्मास्त्र माना जाता था, लेकिन इस धुरंधर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर बुरी तरह तबाह हो गया. अगर यह क्रिकेटर कुछ साल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेता तो भारत का महान तेज गेंदबाज बन सकता था. खुद ये क्रिकेटर भी नहीं जानता था कि उसके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का अंत इतना दुखद तरीके से होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 11, 2026, 09:12 AM IST
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30 की उम्र में करियर खत्म, 2 वर्ल्ड कप जीत में टीम इंडिया का रहा हिस्सा, BCCI ने बड़े अपराध के लिए काट दिया था पत्ता

भारत का एक क्रिकेटर ऐसा है, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर महज 30 साल की उम्र में ही खत्म हो गया था. ये खिलाड़ी एक समय पर टीम इंडिया का ब्रह्मास्त्र माना जाता था, लेकिन इस धुरंधर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर बुरी तरह तबाह हो गया. अगर यह क्रिकेटर कुछ साल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेता तो भारत का महान तेज गेंदबाज बन सकता था. खुद ये क्रिकेटर भी नहीं जानता था कि उसके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का अंत इतना दुखद तरीके से होगा.

30 की उम्र में करियर खत्म

यह क्रिकेटर 2 वर्ल्ड कप जीत में टीम इंडिया का हिस्सा रहा है. BCCI ने एक बड़े अपराध के लिए इस क्रिकेटर का हुक्का पानी बंद कर दिया था. पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंथ 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं. एस श्रीसंथ भले ही दो वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बने, लेकिन विवादों के कारण उनका क्रिकेट करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. विवादों के कारण उनके जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए और क्रिकेट से काफी समय दूर रहना पड़ा था.

BCCI ने बड़े अपराध के लिए काट दिया था पत्ता

साल 2013 में IPL स्पॉट-फिक्सिंग के आरोपों के बाद BCCI ने एस श्रीसंथ पर आजीवन प्रतिबंध (बाद में कम हुआ) लगा दिया था, जिससे वे टूट गए थे. कानूनी लड़ाई के बाद वे आरोपों से बरी हुए थे. साल 2021 में क्रिकेट में वापसी के बाद वे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के लिए केरल टीम का हिस्सा रहे. 9 मार्च 2022 को एस श्रीसंथ ने घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. एस श्रीसंथ ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच अगस्त 2011 में इंग्लैंड दौरे पर ओवल के मैदान पर टेस्ट मैच के दौरान खेला था.

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बचपन में लेग स्पिन का शौक था

तेज गेंदबाज एस श्रीसंथ को बचपन में लेग स्पिनर बनने का शौक था, लेकिन भाई की सलाह पर वह तेज गेंदबाज बन गए. साल 2000 में पेस फाउंडेशन में सेलेक्शन और 2002 में रणजी डेब्यू के बाद वे भारत के लिए खेलने वाले केरल के पहले टी20 खिलाड़ी बने. एस श्रीसंथ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो दो बार वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे. जहां 2007 के टी20 वर्ल्ड कप मैच में उन्हें अक्सर फाइनल मुकाबले में पकड़े गए कैच के लिए याद किया जाता है, तो वहीं 2011 का फाइनल मुकाबला उनके जीवन का एक ऐसा किस्सा है जब चुनौती उनके सामने सबसे अधिक थी.

सचिन ने अपने पास बुलाया और बॉलिंग कराई

2011 के वर्ल्ड कप में एस श्रीसंथ अधिकतर समय मैदान से बाहर रहे. 2011 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से बुरी तरह पिटने के बाद एस श्रीसंथ का वर्ल्ड कप कैंपेन लगभग खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें सीधे फाइनल मुकाबला खेलने को मिला. इसके पीछे कारण था चोटिल होने के बाद आशीष नेहरा का मैदान से बाहर होना. 2011 के वर्ल्ड कप को लेकर एक इंटरव्यू में एस श्रीसंथ ने बताया, 'मैं 42 दिन मैच नहीं खेला. मुझे सीधे 2011 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने को मिला.' उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने निजी तौर पर मुझे अपने पास बुलाया और बॉलिंग कराई. इसके बाद शायद महेंद्र सिंह धोनी को बोला था कि एस श्रीसंथ को खिलाया जा सकता है.

फाइनल मुकाबले में सांस नहीं आ रही थी

2011 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले का एक किस्सा वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एस श्रीसंथ अपने स्पेल के कुछ ओवर डालने के बाद ही घबरा उठे थे और कहने लगे कि सांस नहीं आ रही है. वे मैदान से चले गए. इस किस्से को पूरा करते हुए एस श्रीसंथ ने खुद कहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे फाइनल मुकाबले में खेलेंगे, इसीलिए वे सुबह के समय जिम चले गए. बाद में हरभजन सिंह का फोन आया और उन्होंने बताया कि वे मैच में खेल सकते हैं, इसलिए तैयार रहना. खुद एस श्रीसंथ को भरोसा नहीं था, क्योंकि फाइनल मुकाबले से पहले कुछ मैच में उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन यह संयोग था कि उन्हें फाइनल मुकाबले में खेलने का मौका मिला.

मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें बुलाया

सहवाग ने बताया था कि उन्हें मुश्किल से यह कहकर बॉलिंग के लिए लाया गया कि अगर बॉलिंग नहीं की तो आज से क्रिकेट नहीं खेलेगा. तब जाकर एस श्रीसंथ ने बॉलिंग की. बाद में एस श्रीसंथ ने बताया कि जब वे पवेलियन की तरफ चले गए थे तो सचिन तेंदुलकर ड्रिंक ब्रेक में पास आकर बोले कि मैदान पर लौटकर आओ और बॉलिंग करो. सचिन तेंदुलकर ने उन्हें बताया था कि मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें बुलाया है. इस पर एस श्रीसंथ ने कहा कि धोनी ने बुलाया तो जाएंगे. फिर उन्होंने मुकाबले में अपने ओवर डाले.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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