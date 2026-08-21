22 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बरी हुआ भारत का पूर्व क्रिकेटर, सौरव गांगुली की कप्तानी में किया था वनडे डेब्यू

भारत के एक पूर्व क्रिकेटर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 साल पुराने एक क्रिमिनल केस में बरी कर दिया है. इस क्रिकेटर ने साल 1999 में भारत के लिए सौरव गंगुली की कप्तानी में वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था. लगभग 2 साल में ही इस भारतीय क्रिकेटर का इंटरनेशनल करियर भी खत्म हो गया. इस खिलाड़ी ने लगभग 27 साल पहले भारत के लिए आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था. भारत के इस लेग स्पिनर ने सिर्फ 10 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें उन्होंने 158 रन बनाए हैं.
पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकब मार्टिन को एक क्रिमिनल केस से मुक्त कर दिया है. यह केस साल 2004 में दर्ज हुआ था. जैकब मार्टिन पर IPC की धाराओं 420, 468, 471 और 120B के साथ-साथ पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत आरोप लगे थे. जैकब मार्टिन पर UK इमिग्रेशन का नकली स्टैम्प, ट्रैवल मैनेजमेंट और पैसों के लेन-देन से जुड़े जो आरोप लगाए गए थे, वे साबित नहीं हो सके. पटियाला हाउस कोर्ट ने पाया कि पैसों के लेन-देन या 'अजवा स्पोर्ट्स क्लब' के मालिकाना हक या उस पर कंट्रोल करने को लेकर जैकब मार्टिन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था. कई गवाह भी आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाए.
नतीजतन, पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकब मार्टिन को बरी कर दिया. बाद में जैकब मार्टिन ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा. मीडिया से बात करते हुए जैकब मार्टिन ने कहा कि यह मामला तब शुरू हुआ जब उनकी 2004 की टीम का एक सदस्य UK में अपने वीजा की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी वहीं रुका रहा और नकली इमिग्रेशन स्टैम्प लेकर भारत लौटा. उन्होंने कहा कि शुरुआती FIR में उनका नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान उनका नाम इसमें जोड़ दिया गया.
जैकब मार्टिन के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे. जैकब मार्टिन ने कहा कि 22 साल पुराने इस मामले की वजह से उन्हें बहुत तनाव झेलना पड़ा, जिसमें उनकी रेलवे की नौकरी भी चली गई. उन्होंने कहा कि बरी होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है और यह उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ है. मार्टिन ने बताया, '2004 में मेरी एक टीम खेलने के लिए UK गई थी. उस टीम में से एक लड़के को छोड़कर बाकी सभी वापस आ गए, लेकिन वह लड़का UK में ही रुक गया. वीजा की वैलिडिटी 6 महीने की थी, इसलिए वह 6 महीने तक रह सकता था, लेकिन वह उससे ज्यादा समय तक रुका रहा. उसने किसी के जरिए फर्जी स्टैम्पिंग करवा ली थी.
फर्जी स्टैम्पिंग करवाने के बाद जब वह भारत लौटा, तो उसे UK से डिपोर्ट कर दिया गया. उसे IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और फिर उससे पूछताछ की गई. मार्टिन ने आगे कहा, 'FIR में मेरा नाम भी नहीं था, लेकिन जब जांच हुई तो मुझे इस मामले में घसीटा गया, क्योंकि मेरा नाम बड़ा था और मैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर था. इन 22 सालों के दौरान मुझे BCCI से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था. रेलवे में मेरी नौकरी भी चली गई थी. इस वजह से मैं बहुत तनाव में था, लेकिन अब जो फैसला आया है. मुझे क्लीन चिट मिल गई है.'