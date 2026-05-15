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Hindi Newsक्रिकेटअब T20 में नहीं खलेगी विराट कोहली की कमी, भारत को मिल गया नया चेज मास्टर, दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसा रिकॉर्ड

अब T20 में नहीं खलेगी विराट कोहली की कमी, भारत को मिल गया नया 'चेज मास्टर', दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसा रिकॉर्ड

विराट कोहली ने 2024 में टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. पिछले दो साल से चयनकर्ताओं को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश है जो T20I में कोहली की कमी को पूरा कर सके. भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की बात ये है कि 'नए चेज मास्टर' की तलाश पूरी हो चुकी है. टीम इंडिया में मौजूद एक चमकता हुआ सितारा लक्ष्य का पीछा करने के मामले में दुनिया में नंबर-1 है. कोई भी टारगेट, इस खिलाड़ी की काबिलियत से बाहर नहीं है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 15, 2026, 08:03 PM IST
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भारत को मिल गया नया 'चेज मास्टर', दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसा रिकॉर्ड (BCCI)
भारत को मिल गया नया 'चेज मास्टर', दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसा रिकॉर्ड (BCCI)

भारत के महान खिलाड़ी विराट कोहली ने 2024 में टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. पिछले दो साल से चयनकर्ताओं को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश है जो T20I में कोहली की कमी को पूरा कर सके. भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की बात ये है कि 'नए चेज मास्टर' की तलाश पूरी हो चुकी है. टीम इंडिया में मौजूद एक चमकता हुआ सितारा लक्ष्य का पीछा करने के मामले में दुनिया में नंबर-1 है. कोई भी टारगेट, इस खिलाड़ी की काबिलियत से बाहर नहीं है. हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 में शानदार बल्लेबाजी कर रहे मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा की, जिन्हें अब टीम इंडिया का 'नया चेज मास्टर' कहा जा सकता है.

भारत को मिला 'नया चेज मास्टर'

23 साल के तिलक वर्मा पिछले दो सालों से टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के अहम हथियार साबित हुए हैं. लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, जिसका उदाहरण उन्होंने 2025 में हुए एशिया कप में दिया था. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने मुश्किल हालात में बैटिंग करते हुए हारी हुई बाजी टीम इंडिया को जीता दी थी. आईपीएल 2026 में भी तिलक यही काम रहे हैं. गुरुवार (14 मई) को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज ने 33 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली और मैच का पासा पलट दिया. इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसे देखकर विरोधी टीमें इस खिलाड़ी से थर-थर कांपेगी.

दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसा रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट की दुनिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन जो काम तिलक वर्मा ने किया है, उसके आसपास भी कोई नहीं है. T20 क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए 181 खिलाड़ियों ने 2000 से अधिक रन बनाए हैं. इनमें से 48 प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 140+ है, लेकिन तिलक वर्मा दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने चेज करते हुए 2000 से अधिक रन भी बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 140+ है और साथ में बल्लेबाजी औसत भी 40 से अधिक है. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो एक समय सिर्फ विराट कोहली के नाम था, लेकिन अब तिलक वर्मा 'नए चेज मास्टर' बनकर उभरे हैं.

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तिलक वर्मा के टी20 आंकड़े

हैदराबाद के क्रिकेटर तिलक वर्मा जब 19 साल के थे तब पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है और भारत के लिए लंबे समय तक खेलने वाला है. तिलक ने 2023 में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया. उसके बाद से इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है. तिलक वर्मा ने अभी तक 49 T20I खेले हैं और 145.54 की स्ट्राइक रेट से 1390 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 44.83 का रहा है. ओवरऑल बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में अभी तक 147 पारियों में 41.75 की औसत और 146.03 की स्ट्राइक रेट से 4635 रन बनाए हैं.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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