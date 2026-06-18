Cricket Records: दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों की जहां भी बात आती है तो नाम ऑस्ट्रेलिया का निकलकर आता है. क्रिकेट इतिहास की ऐसी टीम, जिसका नाम किसी भी बड़े रिकॉर्ड में ऊपर झलकता दिखता है. लेकिन अब टीमों के रिकॉर्ड में भारतीय टीम अपना साम्राज्य तैयार करती दिख रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने 400 रन का आंकड़ा पार किया और 170 रन से जीत दर्ज की. भारतीय टीम सबसे ज्यादा बार वनडे में 400 का आंकड़ा पार करने वाली टीम है, लेकिन अब फैंस के जेहन में 500 रन के टोटल का रिकॉर्ड भी आ रहा होगा, जिसकी दहलीज पर एक टीम 2 बार पहुंच चुकी है.