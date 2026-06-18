Cricket Records: दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों की जहां भी बात आती है तो नाम ऑस्ट्रेलिया का निकलकर आता है. क्रिकेट इतिहास की ऐसी टीम, जिसका नाम किसी भी बड़े रिकॉर्ड में ऊपर झलकता दिखता है. लेकिन अब टीमों के रिकॉर्ड में भारतीय टीम अपना साम्राज्य तैयार करती दिख रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने 400 रन का आंकड़ा पार किया और 170 रन से जीत दर्ज की. भारतीय टीम सबसे ज्यादा बार वनडे में 400 का आंकड़ा पार करने वाली टीम है, लेकिन अब फैंस के जेहन में 500 रन के टोटल का रिकॉर्ड भी आ रहा होगा, जिसकी दहलीज पर एक टीम 2 बार पहुंच चुकी है.
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ किया था. दूसरे मुकाबले में 170 रन की जीत के बाद 2-0 से अजेय बढ़त पर है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल (154) और ईशान किशन (125) ने शतकीय पारी खेली जबकि हिटमैन रोहित शर्मा ने 48 रन ठोके. इन पारियों की बदौलत भारत ने वनडे इतिहास में 8वीं बार 400 का आंकड़ा पार किया.
वनडे में सबसे ज्यादा बार 400 रन बनाने की रेस में ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम काफी पीछे है. वह ऐसा 3 बार ही कर पाई है. बात करें 500 रन की तो इंग्लैंड इकलौती ऐसी टीम है जो 2 बार 500 की दहलीज पर पहुंची है. साल 2022 में इंग्लैंड ने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया था. नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में इंग्लिश टीम ने बोर्ड पर 498 रन टांग दिए थे. इससे पहले 2018 में इंग्लैंड की टीम 481 रन ठोक चुकी थी.
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टीम इंडिया को 400 का चश्का तो लग गया, लेकिन सवाल है कि क्या कभी 500 तक पहुंच पाएगी. टीम इंडिया के हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 418 रन है. वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में भारत ने ये टोटल बनाया था. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में एक बड़े टोटल की उम्मीद थी, लेकिन टीम इंडिया 402 रन पर ही रुक गई. हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ एक मुकाबला बाकी है, देखना होगा कि भारतीय टीम कितना बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब होती है.