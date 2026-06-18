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भारत को लगा 400 का चस्का.. 500 की दहलीज पर 2 पहुंची ये टीम, क्या भारत रच पाएगा इतिहास?

Cricket Records: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से अजेय बढ़त पर है. दूसरे वनडे मुकाबले में भारत ने 170 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस मैच में टीम इंडिया ने 8वीं बार 400 रन का आंकड़ा पार कर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया. अब फैंस के जेहन में 500 रन के टोटल का रिकॉर्ड भी आ रहा होगा, जिसकी दहलीज पर एक टीम 2 बार पहुंच चुकी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 18, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:39 AM IST
भारत को लगा 400 का चस्का.. 500 की दहलीज पर 2 पहुंची ये टीम, क्या भारत रच पाएगा इतिहास?
Image Credit: Team India (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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