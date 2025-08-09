टीम इंडिया के महान क्रिकेटर ने GEN Z को दी नसीहत, अपना लें ये 'मंत्र' तो बदल जाएगी जिंदगी
Advertisement
trendingNow12874173
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया के महान क्रिकेटर ने GEN Z को दी नसीहत, अपना लें ये 'मंत्र' तो बदल जाएगी जिंदगी

Indian Cricket: भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और महान लेग-स्पिनर अनिल कुंबले ने युवाओं और GEN Z (1997 से 2013 तक पैदा होने वाले) को बड़ी सलाह दी है. उन्होंने दूसरों से अपनी तुलना न करने की सलाह दी. कुंबले ने इसकी जगह लगातार सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया के महान क्रिकेटर ने GEN Z को दी नसीहत, अपना लें ये 'मंत्र' तो बदल जाएगी जिंदगी

Indian Cricket: भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और महान लेग-स्पिनर अनिल कुंबले ने युवाओं और GEN Z (1997 से 2013 तक पैदा होने वाले) को बड़ी सलाह दी है. उन्होंने दूसरों से अपनी तुलना न करने की सलाह दी. कुंबले ने इसकी जगह लगातार सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है. इस महान क्रिकेटर ने 9 अगस्त को अपने टेस्ट पदार्पण की सालगिरह मनाई. उन्होंने एक ऐसी शुरुआत को याद किया जो बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन जिसने उन्हें ऐसे सबक सिखाए जिन्होंने उनके करियर को आकार दिया.

कुंबले ने शुरुआती दिनों को किया याद

1990 में अपना टेस्ट पदार्पण करने वाले कुंबले ने 60 ओवर फेंके, तीन विकेट लिए और सुर्खियों में नहीं आए. हालांकि, उन्होंने कहा कि उस पल ने उनमें यह सिखाया कि कुछ अच्छा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी जोरदार तरीके से शुरुआत हो. अपने लिंक्डइन पोस्ट में कुंबले ने क्रिकेट के चर्चित पलों के पीछे की कड़ी मेहनत को याद किया. उन्होंने लिखा, ''हर बेहतरीन पल के पीछे सालों का शांत, लगातार प्रयास होता है.''

ये भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट में बने 5 धांसू रिकॉर्ड...95 साल में पहली बार, न्यूजीलैंड ने रच दिया इतिहास

कुंबले ने दिए ये टिप्स

क्रिकेटर बनने की चाह रखने वालों से कुंबले ने कहा कि सुबह जल्दी उठने, लंबे नेट अभ्यास और तत्काल पहचान के बिना प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक धैर्य की जरूरत होती है. पूर्व कप्तान ने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शुरुआती कुछ साल दबाव को संभालने, असफलताओं को पार करने और अपनी ताकत के अनुसार खेलने में गुजरे थे. अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कुंबले ने अपनी गेंद से सबको जवाब दिया और दुनिया के महान बॉलर बन गए. 

तुलना नहीं करने की सलाह

कुंबले ने इस सबक को क्रिकेट से अलग भी बढ़ाया. उन्होंने युवा खिलाड़ियों और पेशेवरों को दूसरों से अपनी तुलना न करने की सलाह दी, बल्कि लगातार सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा. कुंबले ने कहा, ''अगर आप अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो आपका समय निस्संदेह आएगा.''

ये भी पढ़ें: WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से पॉइंट्स टेबल में हुई उथल-पुथल? इस नंबर पर है टीम इंडिया

युवाओं को पसंद आया कुंबले का संदेश

कुंबले का कहना है कि सच्ची सफलता समय के साथ बनती है. यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जोर से शुरू करते हैं, बल्कि आप कितने समय तक समर्पित रहते हैं. यह पोस्ट तुरंत क्रिकेट प्रेमियों के बीच फैल गई. एक प्रशंसक ने लिखा, ''क्रिकेट जगत के शिखर तक एक स्थिर यात्रा की भावुक कहानी, अनिल कुंबले. क्रिकेट में आपकी सफलता ने आपको कुछ समय के लिए प्रसिद्ध बनाया, लेकिन जीवन में आपकी विनम्रता और सादगी ने आपको हमेशा के लिए महान बना दिया. एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, ''अनिल कुंबले सर, आपकी यात्रा एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि स्थिरता और दृढ़ता शानदार शुरुआत से ज्यादा मायने रखती है. युवा पेशेवर और एथलीट समान रूप से तत्काल पहचान पर विकास पर आपके जोर से बहुत कुछ सीख सकते हैं. शेयर करने के लिए धन्यवाद.''

About the Author
author img
रोहित राज

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

anil kumbleGen ZTeam India

Trending news

AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
Punjab
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
CM Devendra Fadnavis
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
india pakistan news
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
AIR INDIA
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
operation sindoor
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
Himachal
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
;