टीम इंडिया के महान क्रिकेटर ने GEN Z को दी नसीहत, अपना लें ये 'मंत्र' तो बदल जाएगी जिंदगी

Indian Cricket: भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और महान लेग-स्पिनर अनिल कुंबले ने युवाओं और GEN Z (1997 से 2013 तक पैदा होने वाले) को बड़ी सलाह दी है. उन्होंने दूसरों से अपनी तुलना न करने की सलाह दी. कुंबले ने इसकी जगह लगातार सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है. इस महान क्रिकेटर ने 9 अगस्त को अपने टेस्ट पदार्पण की सालगिरह मनाई. उन्होंने एक ऐसी शुरुआत को याद किया जो बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन जिसने उन्हें ऐसे सबक सिखाए जिन्होंने उनके करियर को आकार दिया.

कुंबले ने शुरुआती दिनों को किया याद

1990 में अपना टेस्ट पदार्पण करने वाले कुंबले ने 60 ओवर फेंके, तीन विकेट लिए और सुर्खियों में नहीं आए. हालांकि, उन्होंने कहा कि उस पल ने उनमें यह सिखाया कि कुछ अच्छा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी जोरदार तरीके से शुरुआत हो. अपने लिंक्डइन पोस्ट में कुंबले ने क्रिकेट के चर्चित पलों के पीछे की कड़ी मेहनत को याद किया. उन्होंने लिखा, ''हर बेहतरीन पल के पीछे सालों का शांत, लगातार प्रयास होता है.''

कुंबले ने दिए ये टिप्स

क्रिकेटर बनने की चाह रखने वालों से कुंबले ने कहा कि सुबह जल्दी उठने, लंबे नेट अभ्यास और तत्काल पहचान के बिना प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक धैर्य की जरूरत होती है. पूर्व कप्तान ने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शुरुआती कुछ साल दबाव को संभालने, असफलताओं को पार करने और अपनी ताकत के अनुसार खेलने में गुजरे थे. अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कुंबले ने अपनी गेंद से सबको जवाब दिया और दुनिया के महान बॉलर बन गए.

तुलना नहीं करने की सलाह

कुंबले ने इस सबक को क्रिकेट से अलग भी बढ़ाया. उन्होंने युवा खिलाड़ियों और पेशेवरों को दूसरों से अपनी तुलना न करने की सलाह दी, बल्कि लगातार सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा. कुंबले ने कहा, ''अगर आप अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो आपका समय निस्संदेह आएगा.''

युवाओं को पसंद आया कुंबले का संदेश

कुंबले का कहना है कि सच्ची सफलता समय के साथ बनती है. यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जोर से शुरू करते हैं, बल्कि आप कितने समय तक समर्पित रहते हैं. यह पोस्ट तुरंत क्रिकेट प्रेमियों के बीच फैल गई. एक प्रशंसक ने लिखा, ''क्रिकेट जगत के शिखर तक एक स्थिर यात्रा की भावुक कहानी, अनिल कुंबले. क्रिकेट में आपकी सफलता ने आपको कुछ समय के लिए प्रसिद्ध बनाया, लेकिन जीवन में आपकी विनम्रता और सादगी ने आपको हमेशा के लिए महान बना दिया. एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, ''अनिल कुंबले सर, आपकी यात्रा एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि स्थिरता और दृढ़ता शानदार शुरुआत से ज्यादा मायने रखती है. युवा पेशेवर और एथलीट समान रूप से तत्काल पहचान पर विकास पर आपके जोर से बहुत कुछ सीख सकते हैं. शेयर करने के लिए धन्यवाद.''