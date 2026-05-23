भारत के 5 महान क्रिकेटर्स.... जिन्हें मजबूरी में लेना पड़ा संन्यास, इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाया था रिकॉर्ड्स का अंबार

भारत के 5 महान क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं, जिन्हें मजबूरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा है. इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के इन 5 धुरंधरों ने कई सालों तक दुनिया पर राज किया था, लेकिन इनके करियर में एक मोड़ ऐसा आया, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी संन्यास लेना पड़ा था. भारतीय टीम मैनेजमेंट और BCCI सेलेक्टर्स की बदलती सोच के कारण ये 5 क्रिकेटर्स संन्यास लेने के लिए मजबूर हुए थे. आइए एक नजर डालते भारत के 5 ऐसे अनलकी क्रिकेटर्स पर, जिन्हें मजबूरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा है.

1. रविचंद्रन अश्विन

भारत के महान ऑफ-स्पिनर और मैच विनर रविचंद्रन अश्विन को भारतीय टीम मैनेजमेंट की बदलती सोच के कारण मजबूरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा था. साल 2024 में भारत की टीम 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी. रविचंद्रन अश्विन इस दौरान बीच ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर संन्यास लेकर भारत वापस लौट आए थे. रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 765 विकेट चटकाए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 537 विकेट, ODI में 156 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 72 विकेट झटके हैं.

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2. वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 104 टेस्ट में 49.34 के औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरू ने 251 वनडे में 8273 रन बनाए जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल है. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है. इसके अलावा 19 टी-20 मैचों में वीरू ने 394 रन बनाए, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा. वीरेंद्र सहवाग को साल 2015 में भारतीय टीम मैनेजमेंट की बदलती सोच के कारण मजबूरी में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा.

3. शिखर धवन

भारत के स्टार ओपनर शिखर धवन को अगस्त 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से मजबूरी में संन्यास लेना पड़ा. शिखर धवन किसी समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम के मजबूत स्तंभ थे, लेकिन समय के साथ कहानी बदल गई. शिखर धवन ने भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है. शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए 34 टेस्ट मैचों में 2315 रन, 167 वनडे मैचों में 6793 रन और 68 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1759 रन बनाए हैं. शिखर धवन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2022 में बांग्लादेश दौरे पर खेला था. शिखर धवन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में आखिरी वनडे मैच खेला था. शिखर धवन ने 7 सितंबर 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. 29 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ शिखर धवन ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था.

4. गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने साल 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से मजबूरी में संन्यास लिया था. गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ 2007 टी20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ 2011 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के हीरो रहे थे. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में 58 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 41.95 की औसत से 4154 रन बनाए, जिसमें नौ शतक शामिल हैं. गंभीर ने 147 वनडे इंटरनेशनल में 39.68 की औसत से 5238 रन बनाए. जिसमें 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की वो 97 रनों की यादगार पारी है, जिसकी बदौलत भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था. वनडे में उन्होंने 11 शतकीय पारियां खेलीं. गंभीर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने 37 मैच में सात अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत 27.41 की रही.

5. जहीर खान

टीम इंडिया के महान तेज गेंदबाज जहीर खान ने साल 2017 में मजबूरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ने लंबे समय तक भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की बागडोर संभाली. जहीर लंबे समय से चोटिल चल रहे थे. इस वजह से उन्हें टीम इंडिया से बाहर रखा गया था. जहीर ने आखिरी टेस्ट फरवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, वहीं आखिरी वनडे अगस्त 2012 में श्रीलंका के खिलाफ पल्लेकेले में खेला था. उसके बाद वे टीम इंडिया में वापसी नहीं कर सके. जहीर खान ने भारत की ओर से कुल 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट लिए, जबकि 200 वनडे मैचों में जहीर ने कुल 282 विकेट लिए. इसके अलावा 17 टी-20 मैचों में उनके नाम 17 विकेट हैं. जहीर ने भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं.