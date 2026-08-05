IND vs SL: श्रीलंका में लैंड हुई भारत की फ्लाइट, स्वैग के साथ निकले टीम इंडिया के खिलाड़ी, अब श्रीलंकाई टीम की उल्टी गिनती शुरू

India vs Sri Lanka: श्रीलंकाई टीम की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है. श्रीलंका की धरती पर भारत की फ्लाइट लैंड हो चुकी है. टीम इंडिया के सभी क्रिकेटर्स स्वैग के साथ कोलंबो एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, जिसे देख श्रीलंकाई टीम के खेमे में दहशत की लहर दौड़ जाएगी. दरअसल, शुभमन गिल की लीडरशिप में भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका की धरती पर मेजबानी टीम के खिलाफ दो मैचों की हाई-प्रोफाइल टेस्ट सीरीज खेलेगी.
भारतीय क्रिकेट टीम को दो मैचों की हाई-प्रोफाइल टेस्ट सीरीज से पहले कोलंबो में तीन दिन का प्रैक्टिस मैच खेलना है, जो 7 अगस्त से शुरू होगा. भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके बाद टीमें दूसरे टेस्ट मैच के लिए कोलंबो जाएंगी, जो 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा. भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वे इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं.
भारतीय मेंस सीनियर सेलेक्शन कमिटी ने जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया है. टेस्ट सीरीज से पहले भारत को कई खिलाड़ियों की चोटों की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है. हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी क्रमशः हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण बाहर हैं.
वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि आकाश दीप पीठ में स्ट्रेस से उबरने के कारण उपलब्ध नहीं हैं. यह सीरीज चल रहे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा होगी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है. भारत ने 9 मैचों में 4 जीत और 4 हार दर्ज की हैं और उसका प्वाइंट्स प्रतिशत (PCT) 48.150 है. बता दें कि भारतीय टीम मुंबई से श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट UL1144 से कोलंबो के भंडारनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका के समय के अनुसार दोपहर 3:50 बजे पहुंची, जहां श्रीलंका क्रिकेट के अधिकारियों ने टीम का स्वागत किया.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी.