सबसे बड़ा अजूबा... टी20 वर्ल्ड कप में इन 7 देशों के खिलाफ कभी नहीं हारा भारत, चौंका देंगे नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. टीम इंडिया टूर्नामेंट के पहले ही दिन अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. बता दें कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच 7 फरवरी को USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 06, 2026, 09:35 AM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. टीम इंडिया टूर्नामेंट के पहले ही दिन अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. बता दें कि भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच 7 फरवरी को USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है. क्या आप जानते हैं कि अब तक 7 ऐसी टीमें हैं, जिनके खिलाफ भारत ने एक भी टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं गंवाया है. आइए, इनके बारे में जानते हैं.

इन 7 देशों के खिलाफ कभी नहीं हारा भारत

2 बार के विजेता भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में साल 2007 से अब तक कुल 52 मुकाबले खेले, जिसमें 35 जीते और 15 गंवाए. इनके अलावा, एक मैच टाई के बाद अपने नाम किया, जबकि 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है. भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में अब तक सभी 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ सभी 5 मैच अपने नाम किए. टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें दोनों ही जीते. इनके अलावा, नामीबिया, नीदरलैंड्स यूएसए और जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1 मैच खेला, जिन्हें अपने नाम किया.

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड

वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने अब तक कुल 8 मैच खेले, इनमें सिर्फ 1 ही मुकाबला गंवाया. इस मुल्क के खिलाफ टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 87.50 रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं. इस टीम के खिलाफ जीत प्रतिशत 71.43 रहा है. टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन देखें, तो यह न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ रहा.

भारत ने किन दो देशों के खिलाफ कभी नहीं जीता मैच?

टीम इंडिया ने इन दोनों ही देशों को अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कभी मात नहीं दी है. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी 3 मैच गंवाए हैं, जबकि श्रीलंका के खिलाफ अब तक 2 मुकाबले खेले, जिसमें एक भी नहीं जीता. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 70.58 प्रतिशत मुकाबले अपने नाम किए हैं. जीत प्रतिशत के मामले में टीम इंडिया टॉप पर है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने 66.66 प्रतिशत मुकाबले, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 63.82 प्रतिशत मैच अपने नाम किए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

