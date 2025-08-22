'जिसे वह पसंद नहीं करता उसे हटा देता है', हेड कोच गौतम पर लगे ये गंभीर आरोप

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद से ही हेड कोच गौतम गंभीर पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. गौतम गंभीर पर टीम इंडिया में पक्षपात करने का आरोप लग रहा है. पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज सदागोपन रमेश ने आरोप लगाया है कि हेड कोच गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर को एशिया कप की टीम में शामिल करने के लिए अपना सपोर्ट नहीं दिया, जबकि इस बल्लेबाज ने हाल के टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है. सदागोपन रमेश की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब BCCI के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की आलोचना हो रही है.

एशिया कप के दावेदारों में शामिल थे श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर आगामी एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पाई. श्रेयस अय्यर ने इस साल की शुरुआत में फरवरी और मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे. श्रेयस अय्यर के बल्ले से इस दौरान 2 अर्धशतक निकले हैं. श्रेयस अय्यर ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. श्रेयस अय्यर ने हाल ही में IPL के 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन बनाए थे.

'जिसे वह पसंद नहीं करता उसे हटा देता है'

सदागोपन रमेश ने कहा, 'वह (गौतम गंभीर) उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें वह पसंद करते हैं, लेकिन जिन्हें वह पसंद नहीं करते, उन्हें वह पूरी तरह से छोड़ देते हैं. विदेशों में लगातार जीतना कोहली और शास्त्री के कार्यकाल में बहुत पहले शुरू हो गया था. लेकिन अब, इंग्लैंड में ड्रॉ हुई सीरीज को ही गंभीर के ट्रैक रिकॉर्ड में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है.' सदागोपन रमेश ने इस साल की शुरुआत में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में श्रेयस अय्यर की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा किया, जहां वह 243 रनों के साथ भारत के टॉप स्कोरर रहे थे.

हेड कोच गौतम गंभीर पर लगे ये गंभीर आरोप

सदागोपन रमेश ने कहा, 'गौतम गंभीर की सबसे बड़ी उपलब्धि चैंपियंस ट्रॉफी जीत है और श्रेयस अय्यर उस सफलता का सबसे बड़ा कारण थे. फिर भी, गौतम गंभीर उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं. जायसवाल जैसे खिलाड़ी, जो एक एक्स-फैक्टर खिलाड़ी हैं, उन्हें सभी प्रारूपों में खेलना चाहिए. उन्हें स्टैंडबाय में रखना एक गलत कदम है.' सदागोपन रमेश ने जोर देकर कहा कि अय्यर के फॉर्म और आत्मविश्वास ने उन्हें भारत की सफेद गेंद की टीम के लिए चैंपियन बना दिया है. सदागोपन रमेश ने कहा, 'श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उसी यूएई में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया और उन्हें भारत की सफेद गेंद टीमों में शामिल होना चाहिए. खिलाड़ियों का समर्थन तब किया जाना चाहिए जब वे आत्मविश्वास से भरे हों और फॉर्म में हों, न कि तब जब वे फीके पड़ जाते हैं. अय्यर के आसमान छूते आत्मविश्वास का लाभ उठाने का यह आदर्श समय है.'