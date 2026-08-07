श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रिकॉर्ड? 8 पारियों में नहीं ठोक पाए थे एक भी शतक

Gautam Gambhir Record in Sri Lanka: भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है. सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त को गॉल में होगी. इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. इस दौरान सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वर्तमान टीम उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों से कैसे निपटती है. स्पिन के आगे पिछले कुछ समय में टीम इंडिया की काफी परीक्षा हुई है और कई बार मुंह की खानी पड़ी है. खिलाड़ियों के साथ-साथ गौतम गंभीर पर भी सबकी नजरें होंगी. उनकी रणनीति को लेकर काफी चर्चा हो रही है और अब देखना है कि यह लंकाई जमीन पर किस तरह टीम के काम आती है.
अक्सर आधुनिक क्रिकेट में पर्दे के पीछे काम करने वाले कोचों के योगदान की चर्चा कम होती है, लेकिन टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के पास अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का लंबा अनुभव है. श्रीलंका के खिलाफ और उनकी धरती पर गंभीर के प्रदर्शन को देखना दिलचस्प है. यही अनुभव मौजूदा टीम को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करेगा.
2004 से 2016 तक अपने शानदार टेस्ट करियर के दौरान गंभीर ने खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया. उन्होंने 58 टेस्ट मैचों की 104 पारियों में 41.95 के ठोस औसत से 4,154 रन बनाए. उनके धैर्य का अंदाजा उनके 9 शतकों, 22 अर्धशतकों और 206 रनों के सर्वोच्च स्कोर से लगाया जा सकता है. उन्होंने अपने करियर में कुल 8,067 गेंदों का सामना किया.
श्रीलंका के खिलाफ गंभीर का प्रदर्शन हमेशा से प्रतिस्पर्धी रहा है. उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध कुल 9 टेस्ट मैच खेले, जिनकी 16 पारियों में उन्होंने 648 रन बनाए. श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ उनका औसत 40.50 का रहा, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे. उन्होंने उनके खिलाफ 56.49 की स्ट्राइक रेट से 1,147 गेंदों का सामना किया और 75 चौके जड़े.
श्रीलंका की उमस, गर्मी और स्पिनरों को मिलने वाली मदद के कारण वहां ओपनिंग करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है. श्रीलंका में गंभीर के आंकड़े उनके संघर्ष को बखूबी दर्शाते हैं. वहां खेले गए 4 मैचों की 8 पारियों में उन्होंने 312 रन बनाए और 39.00 का औसत बनाए रखा. उन्होंने वहां 3 अर्धशतक जड़े और उनका उच्चतम स्कोर 74 रहा. उन्होंने वहां 573 गेंदों का सामना किया और 40 चौके लगाए.
भारत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तहत श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की महत्वपूर्ण सीरीज की तैयारी कर रहा है, ऐसे में गौतम गंभीर के जमीनी अनुभव की अहमियत बहुत बढ़ जाती है. कोलंबो और गॉल की कठिन पिचों पर खुद खेल चुके होने के कारण गंभीर उन मानसिक और तकनीकी बदलावों को अच्छी तरह समझते हैं जो वहां सफल होने के लिए जरूरी हैं.