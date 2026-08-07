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श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रिकॉर्ड? 8 पारियों में नहीं ठोक पाए थे एक भी शतक

Gautam Gambhir Record in Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के शानदार टेस्ट रिकॉर्ड पर एक नजर. जानें कैसे उनका खिलाड़ी के तौर पर अनुभव भारतीय टीम के लिए श्रीलंका की चुनौतीपूर्ण पिचों पर मददगार साबित हो सकता है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 07, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:53 PM IST
श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रिकॉर्ड? 8 पारियों में नहीं ठोक पाए थे एक भी शतक
Image Credit: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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