श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का रिकॉर्ड? 8 पारियों में नहीं ठोक पाए थे एक भी शतक

Gautam Gambhir Record in Sri Lanka: भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है. सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त को गॉल में होगी. इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. इस दौरान सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वर्तमान टीम उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों से कैसे निपटती है. स्पिन के आगे पिछले कुछ समय में टीम इंडिया की काफी परीक्षा हुई है और कई बार मुंह की खानी पड़ी है. खिलाड़ियों के साथ-साथ गौतम गंभीर पर भी सबकी नजरें होंगी. उनकी रणनीति को लेकर काफी चर्चा हो रही है और अब देखना है कि यह लंकाई जमीन पर किस तरह टीम के काम आती है.