15 अगस्त को क्रिकेट के मैदान पर उतरते ही भारत ने रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड दर्ज करने वाला बना दुनिया का तीसरा देश

भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर श्रीलंका की धरती पर गॉल में टेस्ट मैच खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम ने अद्भुत रिकॉर्ड बना दिया है. भारत टेस्ट क्रिकेट में 600 या उससे अधिक टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है. टीम इंडिया ने इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.
भारत से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी 600 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का महारिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर चुके हैं. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. मार्च 1877 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इतिहास का पहला टेस्ट मैच खेला था. इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 1,097 मैच खेले हैं.
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, जिन्होंने मार्च 1877 में ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का पहला टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था. ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 45 रन से मात दी थी. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अभी तक 883 टेस्ट मैच खेले हैं. तीसरे नंबर पर भारत का नाम आता है. भारत ने जून 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में भारत को 158 रन से मात दी थी. भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी तक 600 टेस्ट मैच खेले हैं.
1097 टेस्ट - इंग्लैंड
883 टेस्ट - ऑस्ट्रेलिया
600 टेस्ट - भारत
596 टेस्ट - वेस्टइंडीज
487 टेस्ट - न्यूजीलैंड
1. ऑस्ट्रेलिया - 426 मैच
2. इंग्लैंड - 405 मैच
3. साउथ अफ्रीका - 191 मैच
4. वेस्टइंडीज - 187 मैच
5. भारत - 186 मैच
भारत 600 टेस्ट खेलने वाला पहला एशियन और इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है. बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने गॉल में तिरंगा फहराकर देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. BCCI ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल, टीम के अन्य सदस्यों के साथ झंडा फहराने के कार्यक्रम में शामिल हुए. BCCI ने एक्स पर लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले से पहले तिरंगा फहराने के लिए गॉल में इकट्ठा हुई.'