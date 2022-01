टीम इंडिया की हार के बाद बदल गया ICC WTC प्वाइंट्स टेबल, दक्षिण अफ्रीका ने किया उलटफेर

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) को दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ दूसरे टेस्ट में करारी शिकस्त मिली है जिसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 (ICC World Test Championship 2021-2023) का प्वाइंट्स टेबल (Points Table) बदल चुका है.

डीन एल्गर (Dean Elgar) की नाबाद 96 रन की पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका (South Africa) ने जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स (Wanderers) मैदान में टीम इंडिया (Team India) को 7 विकेट से हराया और टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली.



भारत के खिलाफ इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के 50 परसेंटेज प्वाइंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से वो टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई है. पहले इस पोजीशन पर बांग्लादेश की टीम थी जिसने हाल ही में न्यूजीलैंड को उनकी ही सरजमीं पर करारी शिकस्त दी थी. बांग्ला टाइगर्स अब छठे नंबर पर पहुंच गए हैं.

टीम इंडिया (Team India) के परसेंटेज प्वाइंट्स 55.21 है क्योंकि इसने 8 में से 4 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2 मैच ड्रॉ रहे. इस हिसाब से भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल (ICC WTC Points Table) में चौथे नंबर पर है.



एशेज सीरीज (Ashes Series) में धमाकेदार प्रदर्शन करने की वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम (Australian Cricket Test) प्वाइंट्स टेबल (Points Table) के टॉप पर बरकरार है. श्रीलंका (Sri Lanka) दूसरे और पाकिस्तान (Pakistan) तीसरे नंबर पर है.

The #WTC23 standings after South Africa's historic win over India pic.twitter.com/4OFegawy7F

— ICC (@ICC) January 6, 2022