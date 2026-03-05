Advertisement
trendingNow13131185
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, कप्तान सूर्या ने इस खिलाड़ी को बताया असली हीरो, सेमीफाइनल जीतने के बाद खोला दिल

टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, कप्तान सूर्या ने इस खिलाड़ी को बताया असली हीरो, सेमीफाइनल जीतने के बाद खोला दिल

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार को वानखेड़े के मैदान पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया. भारत से मिले 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 05, 2026, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार को वानखेड़े के मैदान पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया. भारत से मिले 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी. भारतीय टीम ने इंग्लैंड का गुरूर तोड़ते हुए लगातार दूसरी और कुल चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत का सामना रविवार 8 मार्च को न्यूजीलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

कप्तान सूर्या ने इस खिलाड़ी को बताया असली हीरो

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा, 'यह एक अविश्वसनीय एहसास है. जाहिर है, भारत में खेलना, इतनी शानदार टीम को लीड करना, और यहां टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अहमदाबाद जाकर फाइनल खेलना. मुझे लगता है कि यह सभी लड़कों के लिए एक खास अहसास है. मुझे लगता है कि जैसे ही वह (संजू सैमसन) बैटिंग के लिए गया, उसे पता था कि उसे क्या करना है. जब विकेट भी गिरा, तो उसे पता था कि विकेट अच्छा है, इसलिए वह पेडल दबाता रहा. जिस तरह से उसने बैटिंग की, वह टीम की जरूरत के हिसाब से खेला था. पिछले साल उसने जो कड़ी मेहनत की थी, उसके बाद यह मिलना ही था. आज की पारी बहुत खास थी.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह एक अच्छा विकेट था

सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड के रन चेज पर कहा, 'हे भगवान! मैंने अभी हैरी ब्रूक से कहा, 'हमें तुम लोगों के खिलाफ और कितना स्कोर करना है?' लेकिन सच कहूं तो, यह एक अच्छा विकेट था. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, मैं उनसे क्रेडिट नहीं छीनना चाहता. वे हमेशा मैच में थे और हमेशा चेज में थे, लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और दूसरे बॉलर्स ने भारत को मैच में वापस खींचा, वह अविश्वसनीय था.'

भारत की शानदार कैचिंग का क्रेडिट इन्हें दिया

जसप्रीत बुमराह के बारे में सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम सब जानते हैं कि वह क्या कर सकता है और उसने इतने सालों में इंडिया के लिए क्या किया है. उसने आज फिर वही किया, अपना हाथ उठाया और कैरेक्टर दिखाया. यह एक स्पेशल बॉलिंग परफॉर्मेंस थी. मुझे लगता है कि हमें भारत की शानदार कैचिंग के लिए अपने फील्डिंग कोच टी. दिलीप को भी कुछ क्रेडिट देना चाहिए. जिस तरह से वह प्रैक्टिस सेशन में लड़कों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर बना रहे हैं. लड़कों ने सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. अपने पर्सनल स्किल सेशन के बाद भी, उन्होंने टीम के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की, और यह फील्ड पर दिख रहा है.'

'मेरा हार्ट रेट हाई था'

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'इस टीम में, नंबर तीन तक सब कुछ सेट है (लेफ्ट-राइट बैटिंग और शिवम दुबे का प्रमोशन), इसलिए हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हमने आदिल रशिद को एक एंड से बॉलिंग करते देखा, तो शिवम दुबे एक परफेक्ट मैच-अप थे. भले ही मैंने पिछले मैच में 50 या 100 रन बनाए हों, अगर टीम को आज उस बदलाव की जरूरत थी, तो यह सही कॉल था. बहुत नर्वस था! अगर किसी ने मेरा हार्ट रेट चेक किया होता, तो यह आसानी से 160–175 होता, लेकिन यह मैच का हिस्सा है.'

फाइनल के लिए एक्साइटेड

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'यह एक शानदार सेमीफाइनल था, और अब हम फाइनल में जाने के लिए बहुत खुश हैं. जिस पल हम वार्म-अप के लिए आए, स्टेडियम पहले से ही 75–80% भरा हुआ था. इससे पता चलता है कि फैंस आज टीम इंडिया से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चाहते थे. भले ही हमने पहले बैटिंग की, लेकिन फैंस हमारे खेलने के तरीके से बहुत खुश थे. उम्मीद है, हमने फाइनल में जाने से पहले उन्हें शानदार शो दिया. फाइनल में निश्चित रूप से प्रेशर और नर्वसनेस होगी, खासकर भारत में खेलना और टाइटल के लिए जाना, लेकिन लड़के और पूरा सपोर्ट स्टाफ भी एक्साइटेड हैं.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम