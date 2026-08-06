Explained: टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका फायदा उठाकर टेस्ट सीरीज जीत सकता है श्रीलंका, गिल और गंभीर को रहना होगा सावधान

India tour of Sri lanka: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की हाईप्रोफाइल टेस्ट सीरीज का रोमांचक आगाज होने जा रहा है. भारत की अनुभवहीन बैटिंग लाइनअप को देखते हुए श्रीलंका को इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. जब आखिरी बार दोनों देशों के बीच श्रीलंका की धरती पर कोई टेस्ट सीरीज खेली गई थी, तो भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में श्रीलंका का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था. हालांकि तब भारतीय टीम दूसरी थी और अब वाली टीम इंडिया बिल्कुल बदल गई है. भारत को श्रीलंका की धरती पर आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट गॉल और दूसरा टेस्ट कोलंबो के मैदान पर खेलना है.
गॉल और कोलंबो के मैदान पर स्पिन गेंदबाज जमकर कहर मचाते हैं. भारत ने श्रीलंका की धरती पर अभी तक 24 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9 मैचों में जीत हासिल की है. इस दौरान भारत ने 7 मैच गंवाए हैं और 8 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक भारत और श्रीलंका के बीच 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने दो और श्रीलंका ने भी इतने ही मैच जीते हैं. गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ भारत ने सबसे बड़ी जीत जुलाई 2017 में दर्ज की थी. इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 304 रन से मात दी थी.
अब 11 साल बाद भारत और श्रीलंका गॉल के मैदान पर एक बार फिर एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. भारत और श्रीलंका 15 अगस्त 2026 से गॉल में दो मैचों की हाईप्रोफाइल टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेलेंगे. दोनों टीमों के बीच इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर खेला जाएगा. कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर अभी तक भारत और श्रीलंका के बीच 9 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 3 मैच और श्रीलंका ने 2 मैच जीते हैं. इसके अलावा 4 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं.
श्रीलंका की टीम इस टेस्ट सीरीज में भारत की अनुभवहीन टीम को चित करने के लिए स्पिन फ्रेंडली पिचें बनवा सकती हैं. मौजूदा भारतीय टीम कप्तान शुभमन गिल, ओपनर केएल राहुल और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पर ज्यादा निर्भर करती है. इसके अलावा ऋषभ पंत भी कुछ हद तक श्रीलंका के स्पिनरों पर छक्के और चौके लगाकर दबाव बना सकते हैं. दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडीक्कल और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ सकते हैं. ऐसे में श्रीलंकाई टीम मैनेजमेंट हर हाल में भारत के खिलाफ टर्निंग पिचें बनवाएगी.
भारतीय टीम में ज्यादातर ऐसे बल्लेबाज हैं, जो प्रभात जयसूर्या, थरिंदु रतनायके, धनंजया डी सिल्वा, कामिन्दु मेंडिस जैसे घातक श्रीलंकाई स्पिनरों के स्पिन जाल में फंस सकते हैं. अगर भारत की बैटिंग लाइनअप श्रीलंका के खिलाफ टर्निंग ट्रैक पर फ्लॉप साबित होती है, तो मेजबान टीम बड़ी आसानी से यह टेस्ट सीरीज जीत लेगी.