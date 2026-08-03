बुमराह बाहर... अभी एक और खिलाड़ी पर सस्पेंस, कुल कितने खिलाड़ी हुए चोटिल, देखें लिस्ट

IND vs SL: 15 अगस्त से शुरू होने वाली भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज से स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. बुमराह पहले या दूसरे खिलाड़ी नहीं हैं जो चोट के चलते बाहर हुए हैं, वो चोटिल होने वाले 5वें खिलाड़ी हैं. बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब नबी को चुना है, लेकिन टीम इंडिया की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं बल्कि एक और खिलाड़ी पर सस्पेंस बना हुआ है.
बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते मंगलवार को श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. स्क्वॉड में बीसीसीआई ने पहले ही जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन के नाम के आगे स्टार लगा दिया था. बोर्ड ने साफ किया था कि दोनों की मौजूदगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की मंजूरी पर रहेगी. जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुके हैं, लेकिन साई सुदर्शन पर अपेडट आना अभी भी बाकी है.
4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज से साफतौर पर बाहर हैं. इस लिस्ट में बुमराह के अलावा हर्षित राणा, नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर का नाम है. बुमराह को इंग्लैंड टूर के दौरान घुटने में चोट लगी थी और अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. वहीं, हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग के शिकार हुए और सीरीज से बाहर हैं. नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनपर रिस्क नहीं लिया गया. उन्हें क्वाड्रिसेप्स की चोट है. इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी हैमिस्ट्रिंग के चलते सीरीज से बाहर हुए हैं.
अब बात करें साई सुदर्शन की तो वह पैर की उंगली की चोट के चलते वापसी नहीं कर पाए हैं. उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है, बल्लेबाजी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन ओपनिंग टेस्ट के लिए फिटनेस क्लियरेंस बाकी है. देखना होगा कि उन्हें कब तक CoE से क्लीयरेंस कब तक मिलता है. 4 अगस्त को श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया रवाना हो जाएगी. सुदर्शन मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे.
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शुभमन गिल [कप्तान], केएल राहुल [उपकप्तान], यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत [विकेटकीपर], साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल [विकेटकीपर], रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.