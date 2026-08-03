बुमराह बाहर... अभी एक और खिलाड़ी पर सस्पेंस, कुल कितने खिलाड़ी हुए चोटिल, देखें लिस्ट

4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज से साफतौर पर बाहर हैं. इस लिस्ट में बुमराह के अलावा हर्षित राणा, नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर का नाम है. बुमराह को इंग्लैंड टूर के दौरान घुटने में चोट लगी थी और अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. वहीं, हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग के शिकार हुए और सीरीज से बाहर हैं. नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनपर रिस्क नहीं लिया गया. उन्हें क्वाड्रिसेप्स की चोट है. इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी हैमिस्ट्रिंग के चलते सीरीज से बाहर हुए हैं.