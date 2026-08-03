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बुमराह बाहर... अभी एक और खिलाड़ी पर सस्पेंस, कुल कितने खिलाड़ी हुए चोटिल, देखें लिस्ट

IND vs SL: भारतीय टीम 4 अगस्त को श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएगी. पिछले हफ्ते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान किया था. लेकिन इंजरी कंसर्न एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है. स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टीम इंडिया की मुश्किलें नहीं थमी हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 03, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:03 PM IST
बुमराह बाहर... अभी एक और खिलाड़ी पर सस्पेंस, कुल कितने खिलाड़ी हुए चोटिल, देखें लिस्ट
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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