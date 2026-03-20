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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के तुरंत बाद बदलेगा टीम इंडिया का वेन्यू, इंग्लैंड जाने से पहले इस देश का दौरा करेगी सूर्या ब्रिगेड

IPL 2026 के तुरंत बाद बदलेगा टीम इंडिया का वेन्यू, इंग्लैंड जाने से पहले इस देश का दौरा करेगी सूर्या ब्रिगेड

Team India Ireland Tour: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली विश्व विजेता टीम जून के अंत में आयरलैंड का दौरा करेगी, जहां दो टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:54 PM IST
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फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

Team India Ireland Tour: हाल में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता था. अब भारतीय खिलाड़ी अगले 2 महीने तक आईपीएल 2026 में बिजी रहेंगे और उसके बाद मेन इन ब्लू का अगला पड़ाव शुरू होगा. टीम सबसे पहले जून में अपने घर में अफगानिस्तान का सामना करेगी. दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट और तीन वनडे मैच शामिल हैं. इसके बाद उसे जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करना है. इस बीच जो भी वक्त मिलेगा, उसमें टीम इंडिया एक नए देश का दौरा कर सकती है. ये देश है आयरलैंड, जहां टीम इंडिया 2 मुकाबले खेलने जा सकती है. 20 मार्च को यह अपडेट आया है.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 15 मार्च को दिल्ली में हुए BCCI नमन अवॉर्ड्स के दौरान खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ को डबलिन में इस छोटे दौरे का संकेत दिया गया था. अब इस सीरीज को आखिरी रूप दिया जा सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड दौरे पर ये 2 मुकाबले जून के चौथे हफ्ते में हो सकते हैं.

दरअसल, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज और इंग्लैंड दौरे के बीच इस 'शॉर्ट स्टॉपओवर' का प्लान तैयार किया है. टीम इंडिया का वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद यह पहला अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट होगा. हालांकि मैचों के फॉर्मेट को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मुकाबले टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे. इस दौरे की आधिकारिक घोषणा आज शाम तक होने की उम्मीद है.

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जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया

BCCI के पहले से तय शेड्यूल के अनुसार, टीम इंडिया अपने घर में 20 जून तक अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेगी, जिसमें एक टेस्ट और तीन वनडे मैच शामिल हैं. इसके बाद वह इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां 1 जुलाई से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी. टीम इंडिया इस दौरे के लिए 3-4 दिन पहले ही इंग्लैंड रवाना होगी.

टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों में आयरलैंड दौरे पर तीन मैचों की सीरीज खेली है. 2018, 2022 और 2023 में टीम वहां तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल चुकी है, लेकिन इस बार व्यस्त शेड्यूल के चलते सिर्फ दो मैचों की योजना बनाई गई है. पिछले कुछ महीनों से इस सीरीज के लिए आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच बातचीत चल रही थी और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. टीम इंडिया अगले 12 महीने व्यस्त रहेगी. वह इंग्लैंड, यूएई, बांग्लादेश और एशियन गेम्स (जापान) का दौरा करेगी. इसके अलावा कुछ नई सीरीज भी जोड़ी जा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: CSK की प्लेइंग 11 से Ms Dhoni बाहर...नंबर 6 पर मिली इस युवा को जगह, इरफान पठान ने चुनी हैरान करने वाली टीम

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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