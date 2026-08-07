श्रीलंका के लिए खतरे की घंटी क्यों हैं रवींद्र जडेजा? रिकॉर्ड्स बयां कर रहे इस ऑलराउंडर का 'IMPACT'

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सभी की नजरें टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पर होंगी. मौजूदा समय में रवींद्र जडेजा भारत के बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर्स में से एक हैं. श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर रवींद्र जडेजा मेजबान टीम के बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं. रवींद्र जडेजा अपनी घातक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी के अलावा लोअर ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दोनों टीमों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच न खेलने के बाद, रवींद्र जडेजा श्रीलंका की स्पिन-फ्रेंडली कंडिशन्स में वापसी करेंगे. रवींद्र जडेजा ने पिछली टेस्ट सीरीज नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत में खेली थी.
रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 7 टेस्ट मैचों की 9 पारियों में 65.20 की औसत से 326 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 175 रन रहा है. रवींद्र जडेजा ने 23.72 की औसत से 33 विकेट भी लिए हैं, जिसमें दो बार एक पारी में पांच विकेट और 5/41 का बेस्ट प्रदर्शन शामिल है. कुल मिलाकर श्रीलंका के खिलाफ 48 इंटरनेशनल मैचों में, जडेजा ने 34 पारियों में 46.52 की औसत से 791 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. रवींद्र जडेजा ने 31.87 की औसत से 66 विकेट भी लिए हैं, जिसमें दो बार एक पारी में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड शामिल है.
रवींद्र जडेजा ने 89 टेस्ट मैचों में 25.11 की गेंदबाजी औसत से 348 विकेट लिए हैं. उनके नाम 17 बार एक पारी में 4 विकेट हॉल, 15 बार एक पारी में 5 विकेट हॉल और 3 बार एक मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है और उनका बेस्ट प्रदर्शन 7/42 रहा है. रवींद्र जडेजा ने 133 पारियों में 38.27 की औसत से 4,095 रन भी बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. हर गुजरते साल के साथ, बल्ले और गेंद के साथ जडेजा की भरोसेमंदता और बढ़ी है, जिससे वह मॉडर्न एरा के बेहतरीन ऑल-राउंडर्स में से एक बन गए हैं.
भारत को श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज खेलनी है. ऐसे में रवींद्र जडेजा 400 टेस्ट विकेट लेने का अपना सफर शुरू करेंगे. अगर वह उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसा करने वाले वह पांचवें भारतीय होंगे. गेंदबाजी के मामले में उनके ऊंचे स्टैंडर्ड के हिसाब से पिछला साल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, उन्होंने 10 मैचों में 38.20 की औसत से सिर्फ 25 विकेट लिए, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/50 रहा.
हालांकि, बल्लेबाजी में रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन शानदार रहा. रवींद्र जडेजा ने 17 पारियों में 63.66 की औसत से 764 रन बनाए, जिसमें दो शतक और छह अर्धशतक शामिल थे और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 107 रन रहा. भारत अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है. भारत के नाम 9 टेस्ट मैचों में 4 जीत और 4 हार दर्ज हैं और उसका प्वाइंट प्रतिशत (PCT) 48.150 है.