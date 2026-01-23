Advertisement
ईशान किशन और शिवम दुबे नहीं... रायपुर के मैदान पर तबाही मचाएगा ये खूंखार बल्लेबाज, खोल देगा गेंदबाजों के धागे!

ईशान किशन और शिवम दुबे नहीं... रायपुर के मैदान पर तबाही मचाएगा ये खूंखार बल्लेबाज, खोल देगा गेंदबाजों के धागे!

IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. रायपुर का यह मैदान रिंकू सिंह के लिए यादगार रहा है. पिछले मैच में शानदार फॉर्म में दिखे रिंकू सिंह रायपुर में एक बार फिर फैंस को अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से रोमांचित कर सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 23, 2026, 02:13 PM IST
ईशान किशन और शिवम दुबे नहीं... रायपुर के मैदान पर तबाही मचाएगा ये खूंखार बल्लेबाज, खोल देगा गेंदबाजों के धागे!

IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. रायपुर का यह मैदान रिंकू सिंह के लिए यादगार रहा है. पिछले मैच में शानदार फॉर्म में दिखे रिंकू सिंह रायपुर में एक बार फिर फैंस को अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से रोमांचित कर सकते हैं. रायपुर में भारत ने अब तक एक ही टी20 मैच खेला है जिसमें उसे जीत मिली थी.

रायपुर के मैदान पर तबाही मचाएगा ये खूंखार बल्लेबाज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिसंबर 2023 को रायपुर में टी20 मुकाबला खेला गया था. इस मैच में रिंकू सिंह ने 29 गेंद पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 46 रन की पारी खेली थी. इस पारी की बदौलत भारत ने 174 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को 154 रन पर रोककर मैच 20 रन से जीता था. रिंकू सिंह ने नागपुर में खेले गए पिछले टी20 में अपनी शानदार फॉर्म दिखाई थी और 20 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 44 रन की पारी खेली थी.

ये बल्लेबाज खोल देगा गेंदबाजों के धागे!

लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे रिंकू ने एक बार फिर निचले क्रम में अपनी उपयोगिता साबित की और खुद को एक बेहतर फिनिशर के रूप में साबित किया. न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी सीरीज के अलावा टी20 वर्ल्ड कप में भी रिंकू से ऐसी ही पारियों की जरूरत टीम इंडिया को होगी. भारतीय टीम नागपुर टी20 जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है. रायपुर में जीत के साथ भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त ही नहीं बनाएगी, बल्कि सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार भी बन जाएगी.

गेंदबाजी में टीम इंडिया को सुधार दिखाना होगा

पहले T20I में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का बल्ला चला था. सूर्यकुमार यादव ने 32 और हार्दिक पांड्या ने 25 रन की पारी खेली थी. संजू सैमसन, ईशान किशन और शिवम दुबे बड़ी पारी नहीं खेल सके थे. रायपुर में इन तीनों में से किसी एक से निश्चित तौर पर बड़ी पारी की उम्मीद टीम इंडिया करेगी. इसके अलावा, फील्डिंग और गेंदबाजी में भी टीम इंडिया को सुधार दिखाना होगा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

Team India

