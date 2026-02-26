Advertisement
काम कर गया टीम इंडिया का 'मास्टरप्लान', नंबर-6 पर और घातक हुआ ये बल्लेबाज, चौके-छक्कों से पलट दिया मैच

T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में टीम इंडिया ने 72 रन से प्रचंड जीत दर्ज की है. इस मैच में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तगड़ी चाल चलते हुए तिलक वर्मा को नंबर-6 पर बल्लेबाजी के लिए उतार दिया. तिलक वर्मा के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया और यह दांव एकदम सही बैठ गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 26, 2026, 11:19 PM IST
India vs Zimbabwe: जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में टीम इंडिया ने 72 रन से प्रचंड जीत दर्ज की है. इस मैच में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने तगड़ी चाल चलते हुए तिलक वर्मा को नंबर-6 पर बल्लेबाजी के लिए उतार दिया. तिलक वर्मा के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया और यह दांव एकदम सही बैठ गया. बैटिंग ऑर्डर में 'डिमोशन' तिलक के लिए परफॉर्मेंस में 'प्रमोशन' के रूप में आया. तिलक वर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 44 रनों की धमाकेदार नाबाद पारी खेली.

काम कर गया टीम इंडिया का 'मास्टरप्लान'

अपनी इस पारी में तिलक वर्मा ने 275 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3 चौके और 4 छक्के लगाए. अब गौर करने वाली बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप में इस मैच से पहले नंबर तीन पर खेलते आ रहे तिलक जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर छह पर बल्लेबाजी करने उतरे. इस मैच से पहले नंबर तीन पर खेलते हुए तिलक ने 25, 25, 25, 31 और 1 रन बनाए थे. हालांकि, कप्तान और टीम मैनेजमेंट का यह प्रयोग तिलक के लिए वरदान साबित हुआ.

नंबर-6 पर और घातक हुआ ये बल्लेबाज

तिलक वर्मा ने अंत के ओवरों में हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर महज 31 गेंदों में 84 रनों की शानदार साझेदारी भी की, जिसके दम पर भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा और अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही. टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 256 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. तिलक वर्मा के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी 217 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 23 गेंदों में अर्धशतक लगाया.

चौके-छक्कों की आंधी

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दी. इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा पहली बार लय में नजर आए और उन्होंने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 30 गेंदों में 55 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और चार छक्के लगाए. वहीं, ईशान किशन ने 24 गेंदों में 38 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने महज 13 गेंदों में 33 रनों का योगदान दिया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

T20 World Cup 2026

