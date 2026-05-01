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Hindi Newsक्रिकेटभुवी के साथ बुमराह... 2027 वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला, इन 5 गेंदबाजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया तो ट्रॉफी पक्की!

भुवी के साथ बुमराह... 2027 वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला, इन 5 गेंदबाजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया तो ट्रॉफी पक्की!

आईपीएल 2026 में कहर बरपा रहे भुवनेश्वर कुमार को देखकर फैंस की उम्मीदें इस बात को लेकर बढ़ गई है कि अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप में वो टीम इंडिया में वापसी करेंगे. IPL 2026 में भुवी ने अब तक खेले गए 9 मैचों में 15.53 की शानदार औसत से 17 विकेट चटकाए हैं. फिलहाल पर्पल कैप भी उनके सिर पर सजा है. भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 2022 में खेला था. पिछले 4 सालों से वो टीम इंडिया से दूर हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 05:02 PM IST
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भुवी के साथ बुमराह... 2027 वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)
भुवी के साथ बुमराह... 2027 वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)

आईपीएल 2026 में कहर बरपा रहे भुवनेश्वर कुमार को देखकर फैंस की उम्मीदें इस बात को लेकर बढ़ गई है कि अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप में वो टीम इंडिया में वापसी करेंगे. IPL 2026 में भुवी ने अब तक खेले गए 9 मैचों में 15.53 की शानदार औसत से 17 विकेट चटकाए हैं. फिलहाल पर्पल कैप भी उनके सिर पर सजा है. भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 2022 में खेला था. पिछले 4 सालों से वो टीम इंडिया से दूर हैं. हालांकि, 36 साल की उम्र में भी वो 'स्विंग के जादू' से बल्लेबाजों का जीना-हराम करने में कामयाब हो रहे हैं. भुवी के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया में उनकी वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

2027 में 50-ओवर वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होगा. इन हालातों में तेज गेंदबाजों का रोल अहम होने वाला है. भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह जैसा धुरंधर तो मौजूद है, लेकिन उनके साथ तेज गेंदबाजी का आक्रामक कौन संभालेगा? ये बड़ा सवाल है. इस रेस में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और अब भुवनेश्वर कुमार भी शामिल हो गए हैं.

भुवी के साथ बुमराह... जीत का फॉर्मूला

2027 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह के साथ भुवनेश्वर कुमार विपक्षी टीमों के लिए काल साबित हो सकते हैं. दोनों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है. बुमराह स्लो गेंद और यॉर्कर से हमला करने में माहिर हैं तो भुवी स्विंग से बल्लेबाजों के होश उड़ाने में सक्षम हैं. अगर टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ये जोड़ी उतरी तो भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला मिल सकता है.

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ODI में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड

36 साल के भुवनेश्वर कुमार भले ही लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उनके मौजूदा फॉर्म को नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी. 50 ओवर फॉर्मेट में भी भुवी का रिकॉर्ड दमदार रहा है. भुवनेश्वर ने भारत के लिए अब तक 121 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और 5.08 की इकॉनमी रेट से 141 विकेट चटकाए हैं. रोहित शर्मा की तरह भुवनेश्वर कुमार का भी 50-ओवर में वर्ल्ड कप जीतने का सपना अभी तक अधूरा है. अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे.

इन 5 गेंदबाजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया?

2027 वर्ल्ड कप में अभी भी लंबा समय बाकी है. मेगा इवेंट से पहले शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम कई ODI सीरीज खेलेगी. अगर भारत को तीसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा करना है तो उन्हें एक ऐसी गेंदबाजी अटैक मैदान पर उतारनी होगी, जो विरोधियों की नींद उड़ा दे. तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की तिकड़ी ये काम कर सकती है. वहीं, स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती कारगर साबित हो सकते हैं. साथ में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के होने से गेंदबाजी आक्रमण बाकी टीमों के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा.

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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