भारत का वो घातक गेंदबाज... जिसके 9 महीने बाद लौटने से थर-थर कांपेगा श्रीलंका, पिच पर गेंद से फैलाता है 'दहशत'

IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से श्रीलंका के गॉल शहर के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके अलावा दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका के बीच दोनों टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे. श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए टीम इंडिया ने बड़ा दांव खेला है. इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया ने बड़ा पैंतरा खेलते हुए 9 महीने बाद अचानक टेस्ट टीम में एक घातक गेंजबाजी ऑलराउंडर की एंट्री कराई है. ये खिलाड़ी अपने अकेले दम पर भारत को टेस्ट सीरीज जिता सकता है.
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में अचानक उसके सबसे बड़े मैच विनर की वापसी हुई है, जिससे श्रीलंकाई टीम भी दहशत में होगी. ये खिलाड़ी अकेले दम पर पूरा मैच पलटने का दम रखता है. ये मैच विनर और कोई नहीं बल्कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के महारथी रवींद्र जडेजा हैं. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा के ऊपर सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए फिनिशर की भूमिका अदा करने की भी जिम्मेदारी होगी.
रवींद्र जडेजा अपनी कातिलाना गेंदबाजी और फील्डिंग से भी कहर मचाएंगे. रवींद्र जडेजा 9 महीने बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं. रवींद्र जडेजा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी के मैदान पर खेला था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवंबर 2025 में गुवाहाटी के मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच के बाद से रवींद्र जडेजा टेस्ट टीम से बाहर चल रहे थे. लेकिन अब रवींद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कहर मचाने के लिए तैयार हैं. टेस्ट क्रिकेट में रवींद्र जडेजा ने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. रवींद्र जडेजा के आने से श्रीलंका की टीम में दहशत का माहौल होगा.
रवींद्र जडेजा ने अपनी प्रतिभा के दम पर सारी दुनिया में अपना डंका बजाया है. उन्होंने अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग के दम पर एक अलग ही मुकाम बनाया है. रवींद्र जडेजा की सबसे खास बात ये है कि वह अपने ओवर बहुत तेजी के साथ पूरा करते हैं, जिससे विरोधी बल्लेबाज कई बार चकमा खा जाते हैं. रवींद्र जडेजा विकेट टू विकेट बॉलिंग से बल्लेबाजों को रन बनाने का कम ही मौका देते हैं. रवींद्र जडेजा की फील्डिंग का कोई मुकाबला ही नहीं है. यही वजह कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी के अलावा फील्डिंग में भी रवींद्र जडेजा का योगदान टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है. रवींद्र जडेजा का बतौर गेंदबाज, फील्डर और बल्लेबाज रिकॉर्ड बहुत शानदार है. वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं. भारतीय फैंस के दिलों में उन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बनाई है. उनकी कातिलाना गेंदबाजी से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं.
रवींद्र जडेजा टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हैं. रवींद्र जडेजा ने 89 टेस्ट मैचों में 348 विकेट हासिल किए हैं और 4095 रन भी बनाए हैं. रवींद्र जडेजा ने 210 वनडे मैचों में 232 विकेट और 74 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 54 विकेट हासिल किए हैं. रवींद्र जडेजा ने वनडे मैचों में 2905 रन और टी20 इंटरनेशनल मैचों में 515 रन बनाए हैं. 268 IPL मैचों में रवींद्र जडेजा ने 180 विकेट हासिल किए हैं और 3526 रन भी बनाए हैं.
पहला टेस्ट मैच, 15-19 अगस्त, सुबह 10.00 बजे, गॉल
दूसरा टेस्ट मैच, 23-27 अगस्त, सुबह 10.00 बजे, कोलंबो
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.