टीम इंडिया के धांसू खिलाड़ी ने गंवाया 'गोल्डन चांस', अब ऋषभ पंत के आते ही हो जाएगी प्लेइंग-11 से छुट्टी

India vs West Indies Test: भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी की. ओपनर यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने पहाड़ स्कोर खड़ा किया. उसने शनिवार (11 अक्टूबर) को मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी को 518/5 के स्कोर पर घोषित किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:15 PM IST
India vs West Indies Test Nitish Kumar Reddy: भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी की. ओपनर यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने पहाड़ स्कोर खड़ा किया. उसने शनिवार (11 अक्टूबर) को मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी को 518/5 के स्कोर पर घोषित किया. भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रनों के अंतर से जीता था. अब उसकी नजर दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज में मेहमान टीम का सफाया करने पर है.

बड़ी पारी नहीं खेल पाए 3 बल्लेबाज

पहली पारी में यशस्वी ने ने 258 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन बनाए. कप्तान गिल ने 196 गेंदों पर नाबाद 129 और साई सुदर्शन ने 165 गेंदों पर 87 रन बनाए. दूसरी ओर, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. राहुल और जुरेल ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शतक गाया था, लेकिन इस बार दिल्ली में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए.

नीतीश को मिला था गोल्डन चांस

नीतीश कुमार रेड्डी के पास भी गोल्डन चांस था. उन्हें रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के रहते हुए तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर प्लेइंग-11 में मौका मिला था. भारतीय मैदानों पर आमतौर पर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को मौके काफी कम ही मिलते हैं. हनुमा विहारी और शार्दुल ठाकुर लंबे समय तक विदेशी मैदान पर खेलते रह गए, लेकिन भारत में उन्हें काफी कम अवसरों पर प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. हनुमा ने अपने करियर में 16 में से सिर्फ 3 टेस्ट ही भारत में खेलें. वहीं, शार्दुल ने 12 में से 11 टेस्ट मैच विदेशी मैदान पर खेले हैं.

घरेलू मैदान पर नीतीश का दूसरा टेस्ट

नीतीश की बात करें तो यह उनका नौवां टेस्ट मैच है. वह घरेलू मैदान पर दूसरी बार ही इस फॉर्मेट में भारत के लिए खेल रहे हैं. अहमदाबाद में खेले गए पिछले टेस्ट में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था और गेंदबाजी में वह एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. ऐसे में नीतीश के पास दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में एक सुनहरा मौका था. उन्हें 20 रन के निजी स्कोर पर जीवनदान भी मिला, लेकिन वह एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए. नीतीश 43 रन के निजी स्कोर पर स्पिनर जोमेल वॉरिकन का शिकार बन गए.

नीतीश फेल, जुरेल ने मारी बाजी

भारतीय ग्राउंड पर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को मौका मिलना आश्चर्यजनक होता है. नीतीश को वह अवसर मिला और वह चूक गए. अब ध्रुव जुरेल ने जिस तरह बल्लेबाजी की है, उससे ऐसा लगता है कि वह ऋषभ पंत के आने के बाद बतौर बल्लेबाज भी टीम में खेल सकते हैं. उन्होंने अहमदाबाद में शतक लगाया था और इस मैच में 44 रन बनाने में सफल हुए. पंत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज में वापसी तय है. अगर वह टीम में लौटते हैं तो नीतीश का पत्ता कटना तय माना जा रहा है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs West Indies

