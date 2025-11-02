Australia vs India, 3rd T20I: अर्शदीप की धार, फिर सुंदर ने किया वार... होबार्ट में भारत का पलटवार, कंगारुओं की 5 विकेट से हार

India vs Australia, 3rd T20I: भारत ने तीसरा टी20 मैच 5 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. इसके साथ ही 5 मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया ने 1-1 से बराबरी भी कर ली. अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर होबार्ट में भारत की इस जीत के हीरो रहे. पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे वॉशिंगटन सुंदर की तूफानी पारी के दम पर भारत ने 9 गेंदें रहते हासिल कर लिया. 19वें ओवर लेकर आए सीन एबॉट की तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने विनिंग चौका लगाया.

पहली बार होबार्ट में हारा ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की यह होबार्ट के मैदान पर पहली टी20 इंटरनेशनल हार है. यह ऑस्ट्रेलिया का इस घरेलू मैदान पर छठा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला था. इससे पहले खेले सभी 5 मुकाबले कंगारू टीम ने अपने नाम किए थे. हालांकि, भारत के खिलाफ उनकी विनिंग स्ट्रीक टूट गई. दिलचस्प यह भी है कि भारतीय टीम यहां अपने पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी थी.

स्टोइनिस-डेविड की मेहनत बेकार

मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड की मेहनत पर भारतीय बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया. इन दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया 186 रन तक पहुंच पाया था. डेविड ने 38 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के लगाए. वहीं, स्टोइनिस ने 64 रन बनाए. स्टोइनिस के बल्ले से भी 8 चौके निकले. उन्होंने दो छक्के भी लगाए. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिका. मैथ्यू शॉर्ट ने 26 रनों का योगदान दिया.

सुंदर-जितेश ने फिनिश किया मैच

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय सभी भारतीय बल्लेबाजों को अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 25 रन की पारी खेली. शुभमन गिल 15 रन बना सके. कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से 11 गेंदों में 24 रन की तेज पारी देखने को मिली. तिलक वर्मा ने भी 29 रन बनाए. अक्षर पटेल 17 रन पर आउट हुए. इसके बाद भारत को सुंदर और विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने कोई नुकसान नहीं होने दिया और जीत तक पहुंचा दिया. सुन्दर ने 213 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 23 गेंदों में नाबाद 49 रन जड़े. इस दौरान तीन छक्के और चार छक्के ठोके. वहीं, जितेश ने 13 गेंदों में तीन चौके लगाते हुए नॉटआउट 22 रन बनाए.

अर्शदीप की शानदार बॉलिंग

अर्शदीप सिंह ने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया. उन्होंने चार ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट चटकाए. अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस करने का काम किया. अर्शदीप ने पारी की शुरुआत में पहले ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिस को आउट किया और फिर डेथ ओवर्स में मार्कस स्टोइनिस का बड़ा विकेट निकालकर दिया. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अर्शदीप के अलावा वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट चटकाए. शिवम दुबे को एक सफलता मिली. जसप्रीत बुमराह भी बेहतरीन गेंदबाजी की. भले ही उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन किफायती बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दवाब डाला.