भारत हार गया लगातार 2 T20I सीरीज, 7 साल में पहली बार टीम इंडिया को झेलनी पड़ी ये शर्मिंदगी

IND vs ENG: इंग्लैंड ने भारत को ब्रिस्टल में गुरुवार रात को खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बुरी तरह हरा दिया. इंग्लैंड ने टीम इंडिया को इस T20I मैच में 37 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. पांच मैचों की यह T20I सीरीज इंग्लैंड ने जीतते हुए सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 158 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 159 रनों का टारगेट रखा.
इंग्लैंड ने इसके जवाब में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 13.5 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में 159/1 का स्कोर बनाकर 9 विकेट से मैच और सीरीज पर कब्जा कर लिया. इंग्लैंड ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. भारत के लिए श्रेयस अय्यर की नाबाद 80 रनों की पारी ही एकमात्र पॉजिटिव बात रही, क्योंकि एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम को सात साल में पहली बार लगातार दूसरी T20I सीरीज में हार का सामना करना पड़ा.
आपको बता दें कि 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब भारत लगातार दो T20I सीरीज हार गया. टीम इंडिया फरवरी 2019 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो T20I सीरीज हार गई थी. न्यूजीलैंड ने अपनी धरती पर भारत को T20I सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में खेलते हुए टीम इंडिया को दो मैचों की T20I सीरीज में 2-0 से हराया था. 7 साल बाद भारत को अब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो T20I सीरीज में हार झेलनी पड़ी है.
भारत और इंग्लैंड के बीच T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20I मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर जीत दर्ज की. नॉटिंघम में खेला गया तीसरा T20I मैच मेजबान टीम ने 125 रन से अपने नाम कर लिया. चौथे T20I मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 37 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. पांच मैचों की T20I सीरीज में अब भारत 3-0 से पीछे है. अब सीरीज का पांचवां और आखिरी T20I मैच 11 जुलाई को साउथेम्प्टन में खेला जाना है.