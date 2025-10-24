टीम इंडिया को ले डूबी ये 4 बड़ी गलतियां, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारते ही खुल गई पोल

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया को 4 बड़ी गलतियां ले डूबी. कंगारुओं की धरती पर वनडे सीरीज हारते ही भारतीय टीम मैनेजमेंट की पोल खुल गई है. ऑस्ट्रेलिया ने रविवार (19 अक्टूबर) को पर्थ के मैदान पर बारिश से प्रभावित पहले वनडे मैच में भारत को 7 विकेट (DLS) से हरा दिया. इसके बाद गुरुवार (23 अक्टूबर) को कंगारुओं ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी टीम इंडिया को धो डाला और 2 विकेट से हरा दिया.

वनडे सीरीज हारते ही टीम इंडिया की खुल गई पोल

सिडनी में 25 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. भारत पर अब 3-0 से व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत यह वनडे सीरीज जीतने का प्रबल दावेदार था, क्योंकि टीम इंडिया अपने स्टार खिलाड़ियों के साथ उतरी थी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई बड़े नाम मौजूद नहीं थे. फिर भी उसने अपने युवा क्रिकेटर्स के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया को वनडे सीरीज में हरा दिया. आइए एक नजर डालते हैं, उन 4 बड़े कारणों पर जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत यह वनडे सीरीज हार गया.

टीम इंडिया को ले डूबी ये 4 बड़ी गलतियां

1. वनडे सीरीज में बुमराह या शमी में से किसी को नहीं चुनना

BCCI, सेलेक्टर्स और भारतीय टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी में से किसी भी गेंदबाज को नहीं चुना है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में अभी तक टीम इंडिया का तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट बेहद कमजोर नजर आया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में अभी तक 2 वनडे मैचों में अर्शदीप सिंह को 3 विकेट, हर्षित राणा को 2 विकेट और मोहम्मद सिराज को केवल 1 विकेट ही मिले हैं. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को मौका नहीं देना वनडे सीरीज में टीम इंडिया की हार का कारण बना.

2. कुलदीप यादव को Playing XI से बाहर करना

हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक इस सीरीज के 2 वनडे मैचों में खेलने का मौका ही नहीं दिया है. जबकि ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जाम्पा ने 4 विकेट, मैथ्यू कुहनेमन ने 2 विकेट लेकर भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं. कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 113 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 181 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 23 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 31 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव के टैलेंट का टीम इंडिया फायदा नहीं उठा पाई. कुलदीप यादव को Playing XI से बाहर करना ही वह सबसे बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से भारत वनडे सीरीज हार गया.

3. बैटिंग ऑर्डर से लगातार छेड़छाड़ करना

टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ही अपने तय नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं. इसके बाद आने वाले किसी भी बल्लेबाज का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है. वनडे में नंबर-5 की बैटिंग पोजीशन केएल राहुल की है, लेकिन अब वहां अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं. वॉशिंगटन सुंदर को नीतीश रेड्डी से ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतारा जाता है. बता दें कि नीतीश रेड्डी के पास वॉशिंगटन सुंदर के मुकाबले बड़े-बड़े छक्के लगाने की काबिलियत ज्यादा है. बैटिंग ऑर्डर से लगातार छेड़छाड़ करना ही वनडे सीरीज में भारत की हार का कारण बना है.

4. रवींद्र जडेजा को इग्नोर करना

रवींद्र जडेजा होते तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत यह वनडे सीरीज नहीं हारता. रवींद्र जडेजा भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं. रवींद्र जडेजा इन दिनों अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. रवींद्र जडेजा ने साल 2025 में अभी तक 8 टेस्ट मैचों में 82.37 की औसत से 659 रन बनाए हैं. रवींद्र जडेजा ने इस दौरान 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. शानदार फॉर्म के बावजूद रवींद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में नहीं चुना गया. BCCI, सेलेक्टर्स और भारतीय टीम मैनेजमेंट का ये फैसला बैकफायर कर गया.