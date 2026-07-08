शर्मनाक: 20 साल में पहली बार... टीम इंडिया के नाम जुड़ा ये अनचाहा रिकॉर्ड, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगा सबसे बड़ा दाग

इंग्लैंड की धरती पर T20I मैच में भारत की पिछली सबसे बड़ी हार 10 जुलाई 2022 को नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 17 रनों से हुई थी. T20I इतिहास में सबसे बड़ी हार का वर्ल्ड रिकॉर्ड जाम्बिया के नाम है. 23 अक्टूबर 2024 को नैरोबी (रुआराका) में अफ्रीकी टीम को जिम्बाब्वे के हाथों 290 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मंगलवार को इंग्लैंड की 125 रनों से जीत, T20I में 100 से ज्यादा रनों के अंतर से उनकी पांचवीं जीत थी. इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 146 रनों से, वेस्टइंडीज को 137 रनों से, अफगानिस्तान को 116 रनों से और ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों से हराया था. वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने 5 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी 13 रन बनाए. उनके अलावा, सिर्फ अभिषेक शर्मा (10 रन) और अक्षर पटेल (10 रन) ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए. नॉटिंघम में इंग्लैंड के हाथों मिली हार, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की चौथी हार थी.