शर्मनाक: 20 साल में पहली बार... टीम इंडिया के नाम जुड़ा ये अनचाहा रिकॉर्ड, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगा सबसे बड़ा दाग

टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में 125 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर मंगलवार को खेले गए इस T20I मैच को गंवाने के साथ भारत पांच मुकाबलों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ गया है. 20 साल में पहली बार टीम इंडिया के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम ने 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए. विशाल लक्ष्य का दबाव टीम इंडिया पर नजर आया. भारतीय खेमा सिर्फ 11.4 ओवरों में 76 रन पर ऑलआउट हो गया.
इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने 28 रन देकर सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, जोफ्रा आर्चर को 3 विकेट हाथ लगे. आदिल रशीद ने 2 विकेट निकाले. एक विकेट विल जैक्स ने चटकाया. भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरे मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया. सीरीज के बाकी दो मुकाबले 9 और 11 जुलाई को क्रमश: ब्रिस्टल और साउथैम्प्टन में खेले जाने हैं.
नॉटिंघम में मिली इस शर्मनाक हार के साथ ही, भारत को 20 साल में पहली बार किसी T20I मैच में 100 या उससे ज्यादा रनों के अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा है. मार्च 2026 में रिकॉर्ड तीसरी बार ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद से, भारत अपने पिछले पांच मैचों में से चार हार चुका है और अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार कर रहा है. नॉटिंघम में इंग्लैंड से मिली हार से पहले, T20I मैच में भारत की सबसे बड़ी हार 80 रनों के अंतर से हुई थी. 6 फरवरी 2019 को वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने भारत को 80 रनों से हराया था.
1. विरुद्ध इंग्लैंड - 125 रन (नॉटिंघम) - 7 जुलाई 2026
2. विरुद्ध न्यूजीलैंड - 80 रन (वेलिंगटन) - 6 फरवरी 2019
3. विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका - 76 रन (अहमदाबाद) - 22 फरवरी 2026
4. विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका - 51 रन (न्यू चंडीगढ़) - 11 दिसंबर 2025
5. विरुद्ध न्यूजीलैंड - 50 रन (विशाखापत्तनम) - 28 जनवरी 2026
इंग्लैंड की धरती पर T20I मैच में भारत की पिछली सबसे बड़ी हार 10 जुलाई 2022 को नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 17 रनों से हुई थी. T20I इतिहास में सबसे बड़ी हार का वर्ल्ड रिकॉर्ड जाम्बिया के नाम है. 23 अक्टूबर 2024 को नैरोबी (रुआराका) में अफ्रीकी टीम को जिम्बाब्वे के हाथों 290 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मंगलवार को इंग्लैंड की 125 रनों से जीत, T20I में 100 से ज्यादा रनों के अंतर से उनकी पांचवीं जीत थी. इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 146 रनों से, वेस्टइंडीज को 137 रनों से, अफगानिस्तान को 116 रनों से और ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों से हराया था. वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने 5 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी 13 रन बनाए. उनके अलावा, सिर्फ अभिषेक शर्मा (10 रन) और अक्षर पटेल (10 रन) ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए. नॉटिंघम में इंग्लैंड के हाथों मिली हार, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की चौथी हार थी.