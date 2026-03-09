भगवान ने फुर्सत से लिखी है इस खिलाड़ी की किस्मत, ICC टूर्नामेंट का 'सिकंदर', लगातार 20 मैचों से अपराजित

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटभगवान ने फुर्सत से लिखी है इस खिलाड़ी की किस्मत, ICC टूर्नामेंट का सिकंदर, लगातार 20 मैचों से अपराजित

T20 World Cup 2026: भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया. टीम इंडिया में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है, जिसे आईसीसी टूर्नामेंट का सिकंदर कहा जा रहा है. हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की, जो पिछले 20 आईसीसी टूर्नामेंट के मैचों में अपराजित रहे हैं.

Mar 09, 2026
भगवान ने फुर्सत से लिखी है अक्षर पटेल की किस्मत (PHOTO- BCCI)
T20 World Cup 2026: भारत ने आखिरी 32 आईसीसी मैचों में से सिर्फ दो मुकाबलों में हार का स्वाद चखा है. ये रिकॉर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भी हैरानी की बात ये है कि टीम इंडिया में एक ऐसा खिलाड़ी है, जो ICC टूर्नामेंट में पिछले 20 मैचों से अपराजित है. अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक मैच में तो साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया था, फिर ये खिलाड़ी अपराजित कैसे है? तो रुकिए जरा... आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा.

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने रविवार, 8 मार्च को करोड़ों भारतीय फैंस को एक बार और खुशी से झूमने का मौका दिया. भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. इसके बाद सामने आया एक खिलाड़ी का आईसीसी टूर्नामेंट से ऐसा गजब कनेक्शन, जिसके बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा.

आईसीसी टूर्नामेंट का सिकंदर कौन?

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल सही मायने में आईसीसी टूर्नामेंट के सिकंदर हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान ने बहुत फुर्सत से उनकी किस्मत लिखी है. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीम इंडिया के 'बापू' आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले 20 मैचों से अपराजित हैं. जी हां, जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार मिली थी, तब अक्षर पटेल प्लेइंग इलेवन से बाहर थे. पिछले 20 मैचों से जब भी वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे हैं, टीम इंडिया ने हार क स्वाद नहीं चखा है.

फाइनल में भी चला 'बापू' का जादू

सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में अक्षर पटेल ने जादुई फील्डिंग कर महफिल लूटी थी और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. रविवार को हुए फाइनल में भी अक्षर ने कमाल किया. उन्हें बल्ले से जलवा दिखाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने गेंद से इसकी कसर पूरी कर दी. अक्षर पटेल ने सबसे पहले न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज फिन एलन को पवेलियन की राह दिखाई और फिर ग्लेन फिलिप्स और डेरेल मिचेल को भी आउट किया. स्टार ऑलराउंडर ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए.

