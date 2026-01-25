Advertisement
trendingNow13086305
Hindi Newsक्रिकेटन्यूजीलैंड को हराकर भारत ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज का ऐतिहासिक रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त, जानें पूरा मामला

न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज का ऐतिहासिक रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त, जानें पूरा मामला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड के 154 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने मुकाबले को एकतरफा बनाते हुए बड़े ही शानदार अंदाज में अपने नाम किया. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team india
Team india

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड के 154 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने मुकाबले को एकतरफा बनाते हुए बड़े ही शानदार अंदाज में अपने नाम किया. भारत की जीत का श्रेय अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव को जाता है. अभिषेक ने महज 20 गेंदों में 68 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेलते हुए गजब का कीर्तिमान स्थापित कर दिया. साथ ही उन्होंने भारत के लिए टी20 क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का काम किया. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड द्वारा मिले टारगेट को महज 10 ओवर में चेज करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को इस मामले में पीछे छोड़ते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है. अब टी20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में जीतने का महारिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम पर कर लिया है और वह ऐसा कर पाने वाली नंबर 1 टीम बन गई है.

वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा
टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 10 ओवर रहते ही हराकर अपने नाम पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है. 154 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी का मोर्चा संभालते हुए सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा  की तूफानी पारियों की बदौलत मैच एकतरफा बन गया और भारत ने ये मुकाबला 10 ओवर रहते ही जीत लिया.इसी के साथ टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है. इससे पहले सबसे कम गेंदों में जीतने के मामले में कैरेबियाई टीम नंबर 1 थी. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के 37 गेंदों पहले जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है.

अभिषेक का तूफान
अभिषेक ने बेबाक अंदाज में विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने ऐसा करते ही हार्दिक पांड्या के सबसे तेज फिफ्टी ठोकने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. हार्दिक ने ये कारनामा साल 2025 अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंदों का सामना करते हुए किया था. अभिषेक ने उनका रिकॉर्ड महज 1 महीने के भीतर ही तोड़ कर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया. शर्मा ने 340.89 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 20 गेंदों में 68 रनों की धुआंधार पारी खेलकर तबाही मचा कर रख दी.

Add Zee News as a Preferred Source

घर में 10वीं सीरीज जीत
भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया ने 3-0 से बढ़त ले ली है. बता दें इसी के साथ भारत ने एक और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. अब लगातार घर में 10वीं सीरीज जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. घर में सबसे ज्यादा सीरीज जीतने के मामले में टीम इंडिया नंबर 1 पर आ गई है.

ये भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा ने किया न्यूजीलैंड को तबाह, बुमराह का भी दिखा जलवा, भारत का सीरीज पर कब्जा

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

team india made world record

Trending news

'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी से विवाद
West bengal elections
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी से विवाद
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
Jammu Kashmir
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
26 January
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
west bengal news in hindi
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
UPSC
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
Colonel Sofiya Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST