वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत भारत ने रचा इतिहास, धराशायी हुए कई रिकॉर्ड, क्रिकेट जगत में मची धूम

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से ऐतिहासिक जीत हासिल की.भारतीय टीम ने इस सीरीज जीत के साथ एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से ऐतिहासिक जीत हासिल की. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन टीम इंडिया जीत के लिए 58 रनों की दरकार थी.भारतीय टीम ने पहले ही सेशन में मैच को 7 विकटों से अपने नाम कर लिया. जीत के हीरो रहे कुलदीप यादव. उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 8 विकेट झटके. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. भारतीय टीम ने इस सीरीज जीत के साथ एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. इससे पहले टीम इंडिया ने यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कायम किया था. अब वेस्टइंडीज को लगातार 10वीं बार हराकर यह रिकॉर्ड हासिल कर लिया है.
ऐसी जीती भारत
भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 518 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 129 रनों की पारी खेली. जवाब में वेस्टइंडीज 248 रनों पर ढेर हो गई. वेस्टइंडीज के हालात को देखते हुए कप्तान गिल ने फॉलोऑन दिया, इसके बाद उन्होंने 390 रन बनाए. टीम इंडिया को जीत के लिए महज 121 रनों का लक्ष्य था. भारत ने यह मुकाबला बड़े ही आसानी से जीतकर सीरीज 2-0 से फतह कर ली.
सबसे ज्यादा सीरीज जीत
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2002 से 2025 तक टीम इंडिया ने 10 बार सीरीज जीत हासिल की है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने इंटरनेशनल मैचों में अपनी 922वीं जीत हासिल कर ली है. भारतीय टीम ने इस मामले में इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है. नंबर 1 पर दुनिया की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया है. उन्होंने सबसे ज्यादा 1158 मैच जीते हैं.
घर में बनाया रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने इस मैच को जीतने के साथ एक और रिकॉर्ड कायम किया है. घर में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में भारतीय टीम नंबर 3 पर आ गई है. नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया 262 मैचों के जीत के साथ है. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम 241 जीतों के साथ है. वहीं, अगर बात करें टीम इंडिया को तो 122 मैच जीत के साथ तीसरे नंबर पर है.