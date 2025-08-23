15 साल का टूटा साथ... टीम इंडिया से इस दिग्गज की विदाई, एशिया कप से पहले BCCI का बहुत बड़ा फैसला

Team India: भारतीय क्रिकेट टीम 10 सितंबर से सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान भी हो चुका है. इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टीम इंडिया से एक दिग्गज की छुट्टी कर दी है. यह दिग्गज पिछले लगभग 15 साल से टीम इंडिया के साथ था, लेकिन अब टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में नजर नहीं आएगा.

15 साल का टूटा साथ, इस दिग्गज की छुट्टी

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी एशिया कप से पहले सीनियर पुरुष टीम के सहयोगी स्टाफ में एक बड़ा बदलाव किया है. BCCI ने टीम के मालिशिए राजीव कुमार से नाता तोड़ लिया है. राजीव पिछले करीब 15 सालों से टीम के साथ थे और हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भी टीम के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा थे, जहां भारत ने पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर की थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राजीव को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है.

स्टाफ में लगातार हो रहा बदलाव

बता दें कि BCCI गौतम गंभीर के हेड कोच बनने से पहले के स्टाफ में लगातार बदलाव कर रहा है. इससे पहले, BCCI ने सहायक कोच अभिषेक नायर और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई को भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था. एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'भारतीय बोर्ड ने राजीव की सेवाएं बंद करने का फैसला किया है. टीम मैनेजमेंट की सिफारिश पर भारतीय टीम ने पहले ही एक नए मालिशिए को नियुक्त कर लिया था.'

दूसरी ओर, PTI की रिपोर्ट में पता चली कि भारतीय टीम के थिंक टैंक के एक अहम सदस्य का मानना है कि सहयोगी स्टाफ का लंबे समय तक मुख्य टीम के साथ रहने से प्रदर्शन में गिरावट आती है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, राजीव कुमार के टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों, खासकर तेज गेंदबाजों के साथ बेहतरीन संबंध थे. वह तब मशहूर हुए जब मोहम्मद शमी ने X पर उनके साथ एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार भी उनका जन्मदिन मना रहे थे.

पहले भी लिया था ये बड़ा फैसला

इससे पहले, BCCI ने टीम के एक और मालिशिए अरुण कनाडे से भी नाता तोड़ लिया था. सोहम देसाई को टीम के साथ बने रहने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही आगे बढ़ने का फैसला किया. फील्डिंग कोच टी दिलीप को भी टीम से हटने के लिए कहा गया था. हालांकि, बाद में बोर्ड ने अपना फैसला बदल दिया और उन्हें फिर से नियुक्त किया गया.