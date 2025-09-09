एशिया कप में टीम इंडिया का मास्टर प्लान...प्लेइंग-11 में इस ऑलराउंडर की जगह पक्की? कोच के बयान ने किया हैरान
एशिया कप में टीम इंडिया का मास्टर प्लान...प्लेइंग-11 में इस ऑलराउंडर की जगह पक्की? कोच के बयान ने किया हैरान

Asia Cup 2025 Team India: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी. टीम इंडिया की नजर जीत के साथ आगाज करने पर है. मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के सामने प्लेइंग-11 को लेकर बड़ा संकट है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:25 AM IST
एशिया कप में टीम इंडिया का मास्टर प्लान...प्लेइंग-11 में इस ऑलराउंडर की जगह पक्की? कोच के बयान ने किया हैरान

Asia Cup 2025 Team India: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी. टीम इंडिया की नजर जीत के साथ आगाज करने पर है. मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के सामने प्लेइंग-11 को लेकर बड़ा संकट है. टीम के पास इतने सारे विकल्प हैं कि किसी को भी बाहर रखना आसान नहीं हैं. मैच से दो दिन पहले गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि ऑलराउंडर शिवम दुबे इस मैच में खेल सकते हैं.

शिवम दुबे से क्या चाहते हैं मोर्कल?

मोर्कल चाहते हैं कि मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे को आगामी टी20 विश्व कप से पहले एक बैक-अप मिडियम पेस बॉलर के रूप में तैयार किया जाए. यह मुख्य कोच गौतम गंभीर के मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटरों को टीम में रखने की रणनीति के अनुसार है. मोर्कल ने आईसीसी एकेडमी में टीम के नेट सत्र के दौरान भारतीय मीडिया से कहा, ''मेरे लिए यह देखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि शिवम जैसा खिलाड़ी चार ओवर गेंदबाजी कर सके. मैं हमेशा ऑलराउंडरों को दोनों क्षमताओं पर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं. कभी-कभी खिलाड़ी अभ्यास में शरारती हो सकते हैं और सिर्फ एक ही क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. यहां इस माहौल में हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.''

क्यों है बैक-अप ऑलराउंडर की जरूरत?

मोर्कल का मानना है कि कभी-कभार ऐसा दिन आ सकता है जब छठे और सातवें गेंदबाजी विकल्प की जरूरत पड़े. यह टी20 फॉर्मेट की प्रकृति है, जहां सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी बिना किसी चिंता के मार खा सकते हैं. गेंदबाजी कोच ने कहा, ''अगर हमें किसी दिन किसी से काम लेने की जरूरत पड़ती है, तो वह तैयार रहना चाहिए. हो सकता है कि परिस्थितियां उसके लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा अनुकूल हों. हमारे लिए यह पेशेवर होने की बात है. ''

ये भी पढ़ें: Video: 'तुम्हारा बाप हूं मैं...', फिर सामने आया रोहित शर्मा का मस्तमौला अंदाज, इस बार वाइफ रितिका की कर दी खिंचाई

कुलदीप पर कोच का बड़ा बयान

चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत ने चार विशेषज्ञ स्पिनर खिलाए थे. कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा टीम में थे. हालांकि, वह मार्च का समय था और मोर्कल ने याद दिलाया कि सितंबर में दुबई स्टेडियम की पिचें ज्यादा हरी और कम थकी हुई हैं. मोर्कल यह समझते हैं कि कुलदीप यादव के लिए इंग्लैंड में मैच खेलने का मौका न मिल पाना कितना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आने वाले मैचों में इस बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर का समर्थन किया. 

ये भी पढ़ें: एशिया कप में कहर बरपाएंगे सूर्यकुमार यादव के 2 हथियार! बड़े-बड़े बल्लेबाज टेक देते हैं घुटने

कुलदीप से टीम को उम्मीदें

मोर्कल ने कहा, ''वह एक बहुत ही पेशेवर खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड से आने के बाद भी उन्होंने अभ्यास में बहुत ओवर फेंके. मेरे लिए कुलदीप ने अपने करियर में बहुत ओवर फेंके हैं. वह जानते हैं कि टी20 क्रिकेट के लिए खुद को कैसे तैयार करना है.'' उन्होंने कहा कि कुलदीप ने हाल ही में दिलीप ट्रॉफी में 35 ओवर गेंदबाजी की, जिससे उन्हें लय हासिल करने में मदद मिली होगी. उन्होंने कहा, ''मुझे यकीन है कि दुबई की परिस्थितियां कुलदीप के लिए अनुकूल होंगी. मैदान बड़े हैं. विकेट भी अनुकूल हो सकते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि कुलदीप एशिया कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Asia CupAsia Cup 2025

;