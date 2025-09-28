Advertisement
IND vs PAK Final: प्लेइंग-11 या सुपर-11.. टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव तय, 9वीं बार एशिया कप ट्रॉफी पक्की!

India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान के रोमांच के सामने राजनीति के रिश्तों की रेखाएं धुंधली पड़ चुकी हैं. एशिया कप 2025 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और भारतीय फैंस टीम इंडिया की खिताबी जीत का चस्का उठाने को तैयार हैं. फाइनल में भारतीय टीम प्लेइंग-11 नहीं बल्कि सुपर-11 के साथ उतर सकती है. 

 

Sep 28, 2025, 02:36 AM IST
Indian Cricket Team

India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान के रोमांच के सामने राजनीति के रिश्तों की रेखाएं धुंधली पड़ चुकी हैं. एशिया कप 2025 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और भारतीय फैंस टीम इंडिया की खिताबी जीत का चस्का उठाने को तैयार हैं. फाइनल में भारतीय टीम प्लेइंग-11 नहीं बल्कि सुपर-11 के साथ उतर सकती है. ये सुपर-11 तभी बनेगी जब कप्तान सूर्यकुमार यादव 2 बदलाव के साथ मैदान में उतरेंगे. 

लड़खड़ता-पिटता फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में खूब तैयारियों के साथ उतरी. लेकिन फाइनल तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को खूब पिटाई झेलनी पड़ी. टीम इंडिया पाकिस्तान को दो बार रौंदकर सांसें तेज कर दी थीं, लेकिन अंत में टीम ने फाइनल का टिकट कटा ही लिया. पाकिस्तान को टीम इंडिया ने पहले लीग स्टेज में रौंदा और फिर इसके बाद सुपर-4 में भी धूल चटा दी थी. अब भारतीय टीम दो बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतर सकती है. 

भारत नहीं लेगा रिस्क 

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में कोई रिस्क नहीं लेगी. श्रीलंका के खिलाफ पिछले सुपर-4 के मैच में उतरने से पहले ही भारत की फाइनल में जगह पक्की हो गई थी. जिसके चलते सूर्यकुमार यादव ने शिवम दुबे के स्थान पर हर्षित राणा को मौका दिया था. वहीं, जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिला था. हालांकि, इस मैच में टीम इंडिया हार से बाल-बाल बची थी. सुपर ओवर में आकर टीम इंडिया को जीत नसीब हुई. 

बुमराह की होगी वापसी

स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में रेस्ट पर थे लेकिन फाइनल में वापसी की पूरी उम्मीद है. बात करें रिकॉर्ड्स की तो भारत और पाकिस्तान की टीमें मल्टीनेशन फाइनल में 5 बार आमने-सामने आई हैं. इसमें पाकिस्तान ने 3 मुकाबले जबकि टीम इंडिया को 2 जीत नसीब हुई हैं. ऐसे में भारतीय टीम पूरी ताकत के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में नजर आएगी. भारत यदि फाइनल में जीतने में कामयाब होता है तो यह 9वीं एशिया कप ट्रॉफी होगी. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

IND vs PakAsia Cup 2025 Final

;