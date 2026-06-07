IND vs AFG: मुश्किल में पड़ सकती थी टीम इंडिया... अफगानिस्तान ने खुद पैर पर मारी कुल्हाड़ी, DRS ब्लंडर से 300+ रन का नुकसान

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने पूरी तरह शिकंजा कस रखा है. भारतीय टीम ने पहली पारी में 564 रनों का पहाड़ खड़ा किया. शुभमन गिल, केएल राहुल ने शतकीय पारियां खेलीं. एक समय टीम इंडिया मुश्किल में आ सकती थी, लेकिन अफगानिस्तान ने 2 बड़े ब्लंडर से पैर पर कुल्हाड़ी मार ली. हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी वाली टीम के पास भारत की पारी के दौरान तीन बड़े विकेट आसानी से हाथ में थे, लेकिन DRS की डिमांड ही नहीं हुई. एक बल्लेबाज ने शतक ठोका जबकि दूसरे ने 81 रन की पारी खेल दी.
भारत की पारी में तीन ऐसे मौके आए जब TV रिप्ले में बल्लेबाज आउट दिख रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के कप्तान ने DRS नहीं लिया. एक विकेट ऋषभ पंत का था जबकि दूसरा विकेट केएल राहुल का. केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली जबकि पंत ने 81 रन ठोके. राहुल 16 के स्कोर पर थे, जब अजमतुल्लाह ओमरजई की गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर गई थी. अंपायर ने एज नहीं देखा और शाहिदी ने DRS नहीं लिया, जिसके बाद राहुल ने शतक बनाया.
दूसरे दिन के खेल में 89वें ओवर में ओमरजई की गेंद गिल के पैड पर लगी. ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे 'नॉट आउट' करार दिया और शाहिदी ने DRS नहीं लिया. रिप्ले में दिखा कि गेंद पैड पर लग रही थी. अगले ओवर में, ऋषभ पंत ने जिया-उर-रहमान की गेंद को फर्स्ट स्लिप की तरफ खेला और रहमानुल्लाह गुरबाज ने कैच लपका, लेकिन अंपायर ने फिर से इसे 'नॉट आउट' दिया और शाहिदी ने रिव्यू नहीं लिया. हालांकि TV रिप्ले में दिखा कि पंत ने गेंद को हिट किया था. गिल ने इस मुकाबले में 126 रन की पारी खेली. तीनों बल्लेबाजों ने इस जीवनदान का खूब फायदा उठाया.
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अफगानिस्तान के कोच रिचर्ड पाइबस ने DRS ब्लंडर पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कप्तान पूरी तरह भरोसेमंद हैं और फैसला लेने की प्रक्रिया के लिए वह कुछ खिलाड़ियों से बात करते हैं. उनके पास विकेट-कीपर है, जो उन्हें अलाइनमेंट के बारे में बताता है. पॉइंट पर खड़ा फील्डर उन्हें ऊंचाई के बारे में बताता है. वह गेंदबाज पर भी निर्भर रहते हैं कि गेंदबाज को अपने सामने क्या दिख रहा है. हम काफी ढीले थे, चीजें सफ़ नहीं थीं, बिना किसी पर दोष मढ़े, मुझे लगता है कि भरोसे और फैसला लेने में कमी थी और आखिरकार, कप्तान के पास फैसले लेने के लिए बहुत कम समय होता है और वह एक फीडबैक पर निर्भर रहते हैं. इसलिए हमने बाद में इस पर बात की क्योंकि हम साफ तौर पर रफ्तार से बहुत पीछे थे और इसका हमें नुकसान उठाना पड़ा."