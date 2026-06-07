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IND vs AFG: मुश्किल में पड़ सकती थी टीम इंडिया... अफगानिस्तान ने खुद पैर पर मारी कुल्हाड़ी, DRS ब्लंडर से 300+ रन का नुकसान

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने पूरी तरह शिकंजा कस रखा है. भारतीय टीम ने पहली पारी में 564 रनों का पहाड़ खड़ा किया. शुभमन गिल, केएल राहुल ने शतकीय पारियां खेलीं. एक समय टीम इंडिया मुश्किल में आ सकती थी, लेकिन अफगानिस्तान ने 2 बड़े ब्लंडर से पैर पर कुल्हाड़ी मार ली.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:45 PM IST
IND vs AFG: मुश्किल में पड़ सकती थी टीम इंडिया... अफगानिस्तान ने खुद पैर पर मारी कुल्हाड़ी, DRS ब्लंडर से 300+ रन का नुकसान
Image Credit: IND vs AFG

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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