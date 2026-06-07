IND vs AFG: मुश्किल में पड़ सकती थी टीम इंडिया... अफगानिस्तान ने खुद पैर पर मारी कुल्हाड़ी, DRS ब्लंडर से 300+ रन का नुकसान

अफगानिस्तान के कोच रिचर्ड पाइबस ने DRS ब्लंडर पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कप्तान पूरी तरह भरोसेमंद हैं और फैसला लेने की प्रक्रिया के लिए वह कुछ खिलाड़ियों से बात करते हैं. उनके पास विकेट-कीपर है, जो उन्हें अलाइनमेंट के बारे में बताता है. पॉइंट पर खड़ा फील्डर उन्हें ऊंचाई के बारे में बताता है. वह गेंदबाज पर भी निर्भर रहते हैं कि गेंदबाज को अपने सामने क्या दिख रहा है. हम काफी ढीले थे, चीजें सफ़ नहीं थीं, बिना किसी पर दोष मढ़े, मुझे लगता है कि भरोसे और फैसला लेने में कमी थी और आखिरकार, कप्तान के पास फैसले लेने के लिए बहुत कम समय होता है और वह एक फीडबैक पर निर्भर रहते हैं. इसलिए हमने बाद में इस पर बात की क्योंकि हम साफ तौर पर रफ्तार से बहुत पीछे थे और इसका हमें नुकसान उठाना पड़ा."