दोस्ती की नई पारी... एशियन गेम्स से पहले जापानी राजदूत से मिली टीम इंडिया, 22 सितंबर को होगा ऐतिहासिक मुकाबला

India vs Japan T20I Match: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 में 28 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उससे पहले 22 तारीख को जापान की पुरुष टीम से एक ऐतिहासिक मैच खेला जाएगा. इसे 'सुजुकी कप' का नाम दिया गया है. इसका आयोजन भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के तौर पर किया जा रहा है. यह 'स्पोर्ट 75' पहल का पहला कदम भी है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच खेलों के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देना है. यह जापान में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा. दोनों टीमें पहली बार क्रिकेट मैदान पर आमने-सामने होंगी.
जापान जाने से पहले टीम इंडिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास और कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में बुधवार को भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची से मुलाकात की. इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच बढ़ते खेल संबंधों पर जोर दिया गया. राजदूत ओनो ने मन्हास और भारतीय टीम को 'दारुमा' भेंट किया, जो जापान में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए मन्हास ने कहा कि यह मौका बहुत अहम है, क्योंकि क्रिकेट जापान में नए दर्शकों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है.
Building friendships and strengthening bonds over cricket
BCCI President Mr Mithun Manhas and Team India members met with His Excellency ONO Keiichi, Ambassador of Japan to India in Delhi, ahead of the historic Japan-India bilateral T20I. Mr Ambassador presented The… pic.twitter.com/LKX8bcpARw
— BCCI (@BCCI) September 16, 2026
मन्हास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''आज दिल्ली में टीम इंडिया के साथ भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची से मिलकर खुशी हुई. यह एक खास पल है, क्योंकि क्रिकेट जापान में नए दर्शकों तक पहुंच रहा है. यह जय शाह की उस दूरदर्शिता को भी दिखाता है, जिसमें हमारे खेल को नई जगहों तक ले जाने और इसे सच में ग्लोबल बनाने की बात कही गई है. हमें इस विजन को आगे बढ़ाने और दुनिया के नए हिस्सों में क्रिकेट की मौजूदगी को मजबूत करने पर गर्व है. इस ऐतिहासिक मैच और एशियन गेम्स के लिए उत्साह बढ़ रहा है.''
राजदूत ओनो ने भी मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं और कहा कि उन्हें मन्हास और अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम से मिलकर खुशी हुई. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''दोस्ती की नई पारी, बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया से मिलकर खुशी हुई. 22 सितंबर को सानो, तोचिगी, जापान में होने वाले सुजुकी कप - भारत-जापान 75वीं वर्षगांठ क्रिकेट मैच का बेसब्री से इंतजार है. 20वें एशियन गेम्स के लिए शुभकामनाएं.'' यह मैच 2026 एशियन गेम्स में पुरुषों के क्रिकेट टूर्नामेंट के शुरू होने से कुछ दिन पहले हो रहा है, जिसमें भारत और जापान दोनों हिस्सा लेंगे. भारत इस मैच का इस्तेमाल इस बड़े टूर्नामेंट की अपनी तैयारियों के हिस्से के तौर पर करेगा.