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दोस्ती की नई पारी... एशियन गेम्स से पहले जापानी राजदूत से मिली टीम इंडिया, 22 सितंबर को होगा ऐतिहासिक मुकाबला

India vs Japan T20I Match: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 में 28 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उससे पहले 22 तारीख को जापान की पुरुष टीम से एक ऐतिहासिक मैच खेला जाएगा. इसे 'सुजुकी कप' का नाम दिया गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 16, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:51 PM IST
दोस्ती की नई पारी... एशियन गेम्स से पहले जापानी राजदूत से मिली टीम इंडिया, 22 सितंबर को होगा ऐतिहासिक मुकाबला
Image Credit: जापान के राजदूत के साथ टीम इंडिया और बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास. BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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