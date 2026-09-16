दोस्ती की नई पारी... एशियन गेम्स से पहले जापानी राजदूत से मिली टीम इंडिया, 22 सितंबर को होगा ऐतिहासिक मुकाबला

राजदूत ओनो ने भी मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं और कहा कि उन्हें मन्हास और अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम से मिलकर खुशी हुई. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''दोस्ती की नई पारी, बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया से मिलकर खुशी हुई. 22 सितंबर को सानो, तोचिगी, जापान में होने वाले सुजुकी कप - भारत-जापान 75वीं वर्षगांठ क्रिकेट मैच का बेसब्री से इंतजार है. 20वें एशियन गेम्स के लिए शुभकामनाएं.'' यह मैच 2026 एशियन गेम्स में पुरुषों के क्रिकेट टूर्नामेंट के शुरू होने से कुछ दिन पहले हो रहा है, जिसमें भारत और जापान दोनों हिस्सा लेंगे. भारत इस मैच का इस्तेमाल इस बड़े टूर्नामेंट की अपनी तैयारियों के हिस्से के तौर पर करेगा.