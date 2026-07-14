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विराट-गंभीर में बातचीत नहीं... गिल-रोहित से लंबी बात, प्रैक्टिस सेशन से आया चौंकाने वाला अपडेट

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा. लेकिन इससे पहले एक खबर से खलबली मची हुई है. खबर है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर में बातचीत नहीं हुई, जिससे नई चर्चा छिड़ गई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:18 PM IST
विराट-गंभीर में बातचीत नहीं... गिल-रोहित से लंबी बात, प्रैक्टिस सेशन से आया चौंकाने वाला अपडेट
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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