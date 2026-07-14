विराट-गंभीर में बातचीत नहीं... गिल-रोहित से लंबी बात, प्रैक्टिस सेशन से आया चौंकाने वाला अपडेट

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा. लेकिन इससे पहले एक खबर से खलबली मची हुई है. खबर है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर में बातचीत नहीं हुई, जिससे नई चर्चा छिड़ गई है. T20I सीरीज़ में करारी हार का सामना करने के बाद अब टीम इंडिया का पूरा ध्यान इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज पर है. सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर हैं, मैच से पहले इस खबर से फैंस सोच में पड़ गए हैं.