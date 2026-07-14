विराट-गंभीर में बातचीत नहीं... गिल-रोहित से लंबी बात, प्रैक्टिस सेशन से आया चौंकाने वाला अपडेट

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा. लेकिन इससे पहले एक खबर से खलबली मची हुई है. खबर है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर में बातचीत नहीं हुई, जिससे नई चर्चा छिड़ गई है. T20I सीरीज़ में करारी हार का सामना करने के बाद अब टीम इंडिया का पूरा ध्यान इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज पर है. सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर हैं, मैच से पहले इस खबर से फैंस सोच में पड़ गए हैं.
सोमवार को बर्मिंघम में वनडे मैच से पहले भारतीय प्लेयर्स ने खूब पसीना बहाया. हर ट्रेनिंग सेशन में अक्सर कोच और प्लेयर्स के बीच लंबी बातचीत देखने को मिलती है. इस बार कोच गंभीर, रोहित और गिल के साथ बात करते दिखे. लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली-गंभीर के बीच बातचीत नहीं देखने को मिली.
हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान शुभमन गिल और सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ पिच को लेकर काफी लंबी चर्चा की. गंभीर को बैटिंग कोच सितांशु कोटक और सपोर्ट स्टाफ के साथ भी लगातार बातचीत करते हुए देखा गया. इस पूरे सेशन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज ने खींचा. विराट ने नेट्स पर एक लंबा और कड़ा बैटिंग सेशन पूरा किया. बैटिंग के बाद उन्होंने कोच गंभीर के बजाय बैटिंग कोच सितांशु कोटक के साथ काफी समय बिताया.
इस प्रैक्टिस सेशन में बाकी खिलाड़ियों का रूटीन काफी सामान्य रहा. खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर ड्रिल्स कीं. चोटिल हर्षित राणा की जगह ODI टीम में शामिल हुए प्रिंस यादव भी इस सेशन में ट्रेनिंग करते दिखे. एक और हैरान करने वाली बात यह रही कि श्रेयस अय्यर ने इस दौरान नेट्स में बैटिंग नहीं की. वहीं रोहित शर्मा फील्डिंग ड्रिल खत्म करने के बाद नेट्स पर आए और साइडआर्म स्पेशलिस्ट के खिलाफ लंबी बैटिंग की.