Advertisement
trendingNow13110707
Hindi Newsक्रिकेट8 मैच सिर्फ 112 रन... पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता सबसे बड़े मैच विनर का बल्ला, कोलंबो में मिटेगा ये कलंक?

8 मैच सिर्फ 112 रन... पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता सबसे बड़े मैच विनर का बल्ला, कोलंबो में मिटेगा ये 'कलंक'?

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच एक ऐसा मंच है, जहां से खिलाड़ी रातों-रात स्टार बन जाते हैं. कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज इस महामुकाबले में फ्लॉप नहीं होनया चाहता है. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता सबसे बड़े मैच विनर का बल्ला
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता सबसे बड़े मैच विनर का बल्ला

India vs Pakistan Match T20 World Cup 2026: दुनियाभर के क्रिकेट फैंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान की जंग देखने के लिए बेताब हैं. दोनों टीमों के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. अभी तक के सफर को देखें तो इस मैदान पर स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा है और बल्लेबाजों के लिए चौके-छक्के लगाना आसान नहीं है. भारत और पाकिस्तान की टीम में एक से बढ़कर एक स्पिनर्स मौजूद हैं, जो गेम का रुख बदल सकते हैं. कोलंबो में होने वाले मैच में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर फोकस रहेगा, जो अपने ऊपर लगे 'कलंक' को मिटाना चाहेंगे.

भारत-पाकिस्तान मैच एक ऐसा मंच है, जहां से खिलाड़ी रातों-रात स्टार बन जाते हैं. कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज इस महामुकाबले में फ्लॉप नहीं होनया चाहता है. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है.

पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला है सूर्या का बल्ला

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्यकुमार यादव शानदार फॉर्म में हैं. अमेरिका के खिलाफ मैच में जब टीम इंडिया संकट में थी, तब सूर्या ने मोर्चा संभाला और अकेले मैच का पासा बदल दिया था. मैदान के चारों तरफ चौके-छक्के की बरसात करते हुए भारतीय कप्तान ने 49 गेंदों पर 84 रन बनाए थे. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी सूर्या से ऐसी पारी की उम्मीद रहेगी.

कोलंबो में सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ लगे कलंक को मिटाना चाहेंगे. स्टार बल्लेबाज ने अभी तक पाक के विरुद्ध 8 मैच खेले हैं और 16.00 की बेहद साधारण औसत और 113.13 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 112 रन बनाए हैं. चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सूर्या ने अभी तक टी20 इंटरनेशनल में पचास का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है. उनका उच्चतम स्कोर 47 है. हाल इतना बुरा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक सिर्फ 2 छक्के जड़े हैं. रविवार, 15 फरवरी को सूर्या निश्चित तौर पर इस रिकॉर्ड को बदलना चाहेंगे.

विवरण आंकड़े
कुल रन (Total Runs) 112
अवधि (Span) 2021-2025
मैच (Mat) 8
पारी (Inns) 8
नॉट आउट (NO) 1
उच्चतम स्कोर (HS) 47*
औसत (Ave) 16
सामना की गई गेंदें (BF) 99
स्ट्राइक रेट (SR) 113.13
शतक (100) 0
अर्धशतक (50) 0
शून्य पर आउट (0) 1
चौके (4s) 12
छक्के (6s) 2

पाकिस्तान के खिलाफ ये होगी भारत की प्लेइंग XI?

पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव के साथ उतर सकती है. संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा की वापसी होगी, वहीं स्पिनरों के लिए मददगार साबित होने वाली आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर अर्शदीप शर्मा की जगह कुलदीप यादव की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है.

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

ये भी पढ़ें: ये क्या... कोलंबो में भिड़ने से पहले ही पाकिस्तान ने भारत से मान ली हार, साहिबजादा फरहान के बयान से दुनिया हैरान!

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadav

Trending news

बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
BJP issues whip to its MPs to be present for passing of Budget 2025
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना