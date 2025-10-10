759 रन.. कोटला में उठेगी महारिकॉर्ड की सुनामी? 9 साल पहले तिहरे शतक से गूंज उठा था चेन्नई

IND vs WI: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बड़े रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती नजर आ रही है. टीम इंडिया के पास एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का शानदार मौका है जो 9 साल पहले चेन्नई में बना था. चेन्नई का मैदान तिहरे शतक से गूंज उठा था. टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. टीम इंडिया ने एक ही इनिंग में बोर्ड पर 759 रन टांग दिए थे. अब भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही दिन 318 रन टांग दिए हैं. लेकिन सवाल है कि क्या 759 रन के इस रिकॉर्ड पर ग्रहण लग गया है.

यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक के करीब

टीम इंडिया की तरफ से वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने पहले ही दिन 173 रन ठोके. जायसवाल अभी भी नाबाद हैं. दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने भी कोटला की पिच पर विंडीज के गेंदबाजों की बखिया खूब उधेड़ी. सुदर्शन बदकिस्मती से अपने शतक से चूक गए और 87 रन की पारी खेली. केएल राहुल ने 38 रन बनाए और 318 तक भारत ने महज अपने 2 बल्लेबाजों को ही खोया. अभी शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल समेत कई बेहतरीन बल्लेबाज बाकी हैं.

भारत ने चेन्नई में बनाया था 759 रन का महारिकॉर्ड

टीम इंडिया ने चेन्नई में साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 759 रन का पहाड़ खड़ा किया था. भारत की तरफ से यह एक टेस्ट पारी का सबसे बड़ा स्कोर है. पिछले 9 सालों से ये रिकॉर्ड अटूट है, भारत ने अभी तक टेस्ट में इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया है. लेकिन विंडीज के खिलाफ इस रिकॉर्ड के ध्वस्त होने के आसार बन रहे हैं. उस दौरान केएल राहुल और करुण नायर की तरफ से शानदार पारियां देखने को मिली थीं.

तिहरे शतक से गूंजा था चेन्नई

चेन्नई में करुण नायर ने तिहरा शतक जमाकर कई रिकॉर्ड कायम किए थे. नायर उस मैच के हीरो बने. दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेली थी. लेकिन वह 199 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे थे. इन दोनों की धमाकेदार पारियों की बदौलत भारत ने उस मुकाबले में इंग्लैंड के सामने 759 रन का रिकॉर्ड इनिंग टोटल खड़ा किया और इस स्कोर पर पारी घोषित की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि कोटला में टीम इंडिया इस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं.