Advertisement
trendingNow12956445
Hindi Newsक्रिकेट

759 रन.. कोटला में उठेगी महारिकॉर्ड की सुनामी? 9 साल पहले तिहरे शतक से गूंज उठा था चेन्नई

IND vs WI: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बड़े रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती नजर आ रही है. टीम इंडिया के पास एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का शानदार मौका है जो 9 साल पहले चेन्नई में बना था. चेन्नई का मैदान तिहरे शतक से गूंज उठा था. लेकिन सवाल है कि क्या 759 रन के इस रिकॉर्ड पर ग्रहण लग गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal

IND vs WI: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बड़े रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती नजर आ रही है. टीम इंडिया के पास एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का शानदार मौका है जो 9 साल पहले चेन्नई में बना था. चेन्नई का मैदान तिहरे शतक से गूंज उठा था. टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. टीम इंडिया ने एक ही इनिंग में बोर्ड पर 759 रन टांग दिए थे. अब भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही दिन 318 रन टांग दिए हैं. लेकिन सवाल है कि क्या 759 रन के इस रिकॉर्ड पर ग्रहण लग गया है. 

यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक के करीब

टीम इंडिया की तरफ से वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने पहले ही दिन 173 रन ठोके. जायसवाल अभी भी नाबाद हैं. दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने भी कोटला की पिच पर विंडीज के गेंदबाजों की बखिया खूब उधेड़ी. सुदर्शन बदकिस्मती से अपने शतक से चूक गए और 87 रन की पारी खेली. केएल राहुल ने 38 रन बनाए और 318 तक भारत ने महज अपने 2 बल्लेबाजों को ही खोया. अभी शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल समेत कई बेहतरीन बल्लेबाज बाकी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने चेन्नई में बनाया था 759 रन का महारिकॉर्ड

टीम इंडिया ने चेन्नई में साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 759 रन का पहाड़ खड़ा किया था. भारत की तरफ से यह एक टेस्ट पारी का सबसे बड़ा स्कोर है. पिछले 9 सालों से ये रिकॉर्ड अटूट है, भारत ने अभी तक टेस्ट में इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया है. लेकिन विंडीज के खिलाफ इस रिकॉर्ड के ध्वस्त होने के आसार बन रहे हैं. उस दौरान केएल राहुल और करुण नायर की तरफ से शानदार पारियां देखने को मिली थीं. 

ये भी पढे़ं.. IND vs WI: कोटला पर नहीं मिला यशस्वी का काट.. तीसरे दोहरे शतक की ओर कदम, दिल्ली में लगेगा रनों का अंबार

तिहरे शतक से गूंजा था चेन्नई

चेन्नई में करुण नायर ने तिहरा शतक जमाकर कई रिकॉर्ड कायम किए थे. नायर उस मैच के हीरो बने. दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेली थी. लेकिन वह 199 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे थे. इन दोनों की धमाकेदार पारियों की बदौलत भारत ने उस मुकाबले में इंग्लैंड के सामने 759 रन का रिकॉर्ड इनिंग टोटल खड़ा किया और इस स्कोर पर पारी घोषित की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि कोटला में टीम इंडिया इस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs WI

Trending news

JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील