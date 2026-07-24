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टीम इंडिया को दूसरे T20 मैच में बदलना होगा प्लान, प्लेइंग XI में एक बदलाव जरूरी, नहीं तो पड़ेगा महंगा!

India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है, लेकिन दूसरे टी20 मैच में श्रेयस अय्यर एक बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकते हैं. जानें क्यों?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 24, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:11 PM IST
टीम इंडिया को दूसरे T20 मैच में बदलना होगा प्लान, प्लेइंग XI में एक बदलाव जरूरी, नहीं तो पड़ेगा महंगा!
Image Credit: (BCCI/X) टीम इंडिया को दूसरे T20 मैच में बदलना होगा प्लान, प्लेइंग XI में एक बदलाव जरूरी

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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