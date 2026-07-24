टीम इंडिया को दूसरे T20 मैच में बदलना होगा प्लान, प्लेइंग XI में एक बदलाव जरूरी, नहीं तो पड़ेगा महंगा!

India vs Zimbabwe 2nd T20I: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया है. लगातार 6 हार के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंची टीम इंडिया ने पहले टी20 मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की. 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई (शनिवार) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. हालांकि, इसके लिए प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया था. शिवम दुबे के रूप में भारत के पास 5वां गेंदबाजी विकल्प मौजूद था. टीम इंडिया का ये गेम प्लान दूसरे मैच में महंगा पड़ सकता है. प्लेइंग इलेवन में एक अतिरिक्त गेंदबाज को शामिल करना होगा.
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में रिंकू सिंह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे. हालांकि, उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था. श्रेयस अय्यर ने 5 बैटर और 5 गेंदबाजों के साथ खेलने का फैसला किया था, जबकि शिवम दुबे ऑलराउंडर की भूमिका में थे. पहले मैच में तो ये प्लान चल गया, लेकिन आने वाले मुकाबलों में ये बैक फायर कर सकता है.
शिवम दुबे एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं और बहुत कम मैचों में उन्होंने 4 ओवर डाले हैं. वो ज्यादातर 1 या 2 ओवर डालते दिखे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I में शिवम ने अच्छी गेंदबाजी की और 4 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट चटकाया. उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सिकंदर रजा को आउट किया था. हालांकि, शिवम दुबे से 4 ओवर कराने का फैसला उल्टा भी पड़ सकता है.
दूसरे मैच में टीम इंडिया मैनेजमेंट रिंकू सिंह की जगह ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने पर सोच विचार कर सकती है. सूर्यांश अंतिम ओवरों में फिनिशर का रोल निभा सकते हैं और साथ में 2-3 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं. इससे प्लेइंग इलेवन और संतुलित हो जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर ये बदलाव करते हैं या नहीं. रिंकू सिंह को बाहर करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पिछले मैच में बैटिंग का मौका भी नहीं मिला था. हालांकि, प्लेइंग इलेवन को बैलेंस करने के नाते ये बदलाव किया जा सकता है.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा. इस सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है.