टीम इंडिया को दूसरे T20 मैच में बदलना होगा प्लान, प्लेइंग XI में एक बदलाव जरूरी, नहीं तो पड़ेगा महंगा!

दूसरे मैच में टीम इंडिया मैनेजमेंट रिंकू सिंह की जगह ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने पर सोच विचार कर सकती है. सूर्यांश अंतिम ओवरों में फिनिशर का रोल निभा सकते हैं और साथ में 2-3 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं. इससे प्लेइंग इलेवन और संतुलित हो जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर ये बदलाव करते हैं या नहीं. रिंकू सिंह को बाहर करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पिछले मैच में बैटिंग का मौका भी नहीं मिला था. हालांकि, प्लेइंग इलेवन को बैलेंस करने के नाते ये बदलाव किया जा सकता है.