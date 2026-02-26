जिम्बाब्वे को इतने रन से हरा दो टीम इंडिया, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच रद्द भी हुआ तो सेमीफाइनल खेलना पक्का

Team India Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 48वें मैच में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हो रहा है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को किसी कीमत पर ये मुकाबला जीतना होगा. भारतीय फैंस के लिए राहत की बात ये है कि गुरुवार को दिन में हुए मैच में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से रौंद दिया. प्रोटियाज की जीत से भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना अब उतना मुश्किल नहीं है. उन्हें अब बस जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करनी है. अगर ऐसा होता है तो भारत आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

फिलहाल चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हो रहा है. सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. इस मैच में टीम इंडिया के पास वेस्टइंडीज के नेट रन रेट से आगे निकलने का मौका भी है. काम कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं.

वेस्टइंडीज से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा?

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो साउथ अफ्रीका दो मैचों में 2 जीत के साथ शिखर पर है. उनका नेट रन रेट भी बाकी टीमों से बेहतर है. वहीं, 9 विकेट से शर्मनाक हार के बाद वेस्टइंडीज का नेट रन रेट पहले से (+1.791) खराब हुआ है. 01 मार्च को सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर है. जो भी वो मुकाबला जीतेगा, वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. बड़ा सवाल ये भी है कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर होने वाला वो मैच बारिश की वजह से धुल गया तो टीम इंडिया मुसीबत में फंस सकती है. ऐसे में उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ चमत्कार करना होगा.

अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे को 148+ रन से हराने में सफल होती है तो पॉइंट्स टेबल पर वो दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी. भारत नेट रन रेट के मामले में वेस्टइंडीज से आगे निकल जाएगा और फिर अगर 01 मार्च को होने वाला मैच बारिश की वजह से धुल भी गया तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ इतनी बड़ी जीत के लिए भारतीय गेंदबाजों को चमत्कार करना होगा.

IND vs ZIM: भारत-जिम्बाब्वे की प्लेइंग XI

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): तदिवानाशे मारुमनी (WK), ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (C), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, रिचर्ड नगारवा

