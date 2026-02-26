Advertisement
trendingNow13123680
Hindi Newsक्रिकेटजिम्बाब्वे को इतने रन से हरा दो टीम इंडिया, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच रद्द भी हुआ तो सेमीफाइनल खेलना पक्का

जिम्बाब्वे को इतने रन से हरा दो टीम इंडिया, वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच रद्द भी हुआ तो सेमीफाइनल खेलना पक्का

Team India Semifinal Scenario: चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हो रहा है. गुरुवार को दिन में हुए मैच में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से रौंद दिया. अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे को 148+ रनों के अंतर से हरा देती है तो वो पॉइंट्स टेबल पर वेस्टइंडीज से आगे निकल जाएगी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिम्बाब्वे को इतने रन से हरा दिया तो बदल जाएगा समीकरण (PHOTO- BCCI)
जिम्बाब्वे को इतने रन से हरा दिया तो बदल जाएगा समीकरण (PHOTO- BCCI)

Team India Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 48वें मैच में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हो रहा है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को किसी कीमत पर ये मुकाबला जीतना होगा. भारतीय फैंस के लिए राहत की बात ये है कि गुरुवार को दिन में हुए मैच में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से रौंद दिया. प्रोटियाज की जीत से भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना अब उतना मुश्किल नहीं है. उन्हें अब बस जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करनी है. अगर ऐसा होता है तो भारत आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

फिलहाल चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हो रहा है. सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. इस मैच में टीम इंडिया के पास वेस्टइंडीज के नेट रन रेट से आगे निकलने का मौका भी है. काम कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं.

वेस्टइंडीज से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा?

Add Zee News as a Preferred Source

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो साउथ अफ्रीका दो मैचों में 2 जीत के साथ शिखर पर है. उनका नेट रन रेट भी बाकी टीमों से बेहतर है. वहीं, 9 विकेट से शर्मनाक हार के बाद वेस्टइंडीज का नेट रन रेट पहले से (+1.791) खराब हुआ है. 01 मार्च को सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर है. जो भी वो मुकाबला जीतेगा, वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. बड़ा सवाल ये भी है कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर होने वाला वो मैच बारिश की वजह से धुल गया तो टीम इंडिया मुसीबत में फंस सकती है. ऐसे में उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ चमत्कार करना होगा.

अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे को 148+ रन से हराने में सफल होती है तो पॉइंट्स टेबल पर वो दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी. भारत नेट रन रेट के मामले में वेस्टइंडीज से आगे निकल जाएगा और फिर अगर 01 मार्च को होने वाला मैच बारिश की वजह से धुल भी गया तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ इतनी बड़ी जीत के लिए भारतीय गेंदबाजों को चमत्कार करना होगा.

IND vs ZIM: भारत-जिम्बाब्वे की प्लेइंग XI

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): तदिवानाशे मारुमनी (WK), ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (C), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, रिचर्ड नगारवा

ये भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया पर किया एहसान, तो क्या सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई वेस्टइंडीज? समझें पूरा गणित

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
Tejas
हंगामा है क्यों बरपा, F-16 भी तो क्रैश हुआ है... तेजस पर भारत में जमकर हुआ बवाल
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
National News
48 घंटे पहले कैंसल कर सकेंगे फ्लाइट टिकट, नहीं कटेंगे पैसे; DGCA ने बदले नियम
'CM को भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
Punjab news in hindi
'CM को भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
social media
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया