Advertisement
trendingNow12939432
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK Final: पाकिस्तान फिर होगा बेइज्जत.. सूर्या उठाएंगे 'No Handshake' से भी बड़ा कदम, नए साइलेंट बॉयकॉट का 'मास्टर प्लान'

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग में कुछ ही घंटे बाकी हैं. लेकिन खिताबी जंग से पहले कंट्रोवर्सी के चर्चे तेज हो चुके हैं. भारत के हैंड शेक न करने पर पाकिस्तान खूब तिलमिलाया और आईसीसी के सामने गिड़गिड़ाया. अब टीम इंडिया ने एक और जख्म पाकिस्तान को देने का प्लान बना लिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan Final
India vs Pakistan Final

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग में कुछ ही घंटे बाकी हैं. लेकिन खिताबी जंग से पहले कंट्रोवर्सी के चर्चे तेज हो चुके हैं. भारत के हैंड शेक न करने पर पाकिस्तान खूब तिलमिलाया और आईसीसी के सामने गिड़गिड़ाया. अब टीम इंडिया ने एक और जख्म पाकिस्तान को देने का प्लान बना लिया है. फाइनल से पहले न ही दोनों कप्तानों का ट्रॉफी फोटोशूट देखने को मिला है और अब खबर है कि टीम इंडिया अगर खिताब जीतती है तो पाकिस्तान को एक और गहरा जख्म देगी. 

दो बार टकरा चुके भारत-पाक

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था. वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी. दोनों मैचों में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया.  14 सितंबर वाले मैच की तरह ही भारतीय टीम ने 21 सितंबर वाले मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. ऐसे में पूरी संभावना है कि फाइनल मैच में भी यही देखने को मिलेगा. दोनों टीमों के बीच 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नकवी को इस खबर से लगेगा झटका 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम की योजना है कि खिताब जीतने की स्थिति में कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से एसीसी को अवगत करा दिया गया है. देखना होगा कि यदि भारतीय टीम चैंपियन बनती है तो नकवी से खिताब न लेने का स्टैंड कायम रहता है या इसमें बदलाव होगा. अगर नकवी खिताब नहीं देंगे, तो फिर किससे खिताब दिलवाया जाएगा. इन सारे सवालों के जवाब भारत के चैंपियन बनने के बाद ही मिलेंगे.

ये भी पढे़ं .. IND vs PAK Final: 1986, 1994 और फिर 2017... फाइनल में रंग बदल देता है पाकिस्तान, सूर्यकुमार यादव को रहना होगा सावधान

पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री हैं नकवी

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद कटु हैं. भारत किसी भी रूप में ऐसा कोई स्टेज शेयर नहीं करना चाहता जहां पाकिस्तान की उपस्थिति हो. खिताब लेना तो फिर बहुत दूर की बात है. दरअसल, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी हैं. इसी वजह से भारतीय टीम चैंपियन बनने के बाद उनसे खिताब नहीं लेना चाहती.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs Pak Final

Trending news

कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
;