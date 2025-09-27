IND vs PAK Final: पाकिस्तान फिर होगा बेइज्जत.. सूर्या उठाएंगे 'No Handshake' से भी बड़ा कदम, नए साइलेंट बॉयकॉट का 'मास्टर प्लान'

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग में कुछ ही घंटे बाकी हैं. लेकिन खिताबी जंग से पहले कंट्रोवर्सी के चर्चे तेज हो चुके हैं. भारत के हैंड शेक न करने पर पाकिस्तान खूब तिलमिलाया और आईसीसी के सामने गिड़गिड़ाया. अब टीम इंडिया ने एक और जख्म पाकिस्तान को देने का प्लान बना लिया है. फाइनल से पहले न ही दोनों कप्तानों का ट्रॉफी फोटोशूट देखने को मिला है और अब खबर है कि टीम इंडिया अगर खिताब जीतती है तो पाकिस्तान को एक और गहरा जख्म देगी.

दो बार टकरा चुके भारत-पाक

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था. वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी. दोनों मैचों में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया. 14 सितंबर वाले मैच की तरह ही भारतीय टीम ने 21 सितंबर वाले मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. ऐसे में पूरी संभावना है कि फाइनल मैच में भी यही देखने को मिलेगा. दोनों टीमों के बीच 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा.

नकवी को इस खबर से लगेगा झटका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम की योजना है कि खिताब जीतने की स्थिति में कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से एसीसी को अवगत करा दिया गया है. देखना होगा कि यदि भारतीय टीम चैंपियन बनती है तो नकवी से खिताब न लेने का स्टैंड कायम रहता है या इसमें बदलाव होगा. अगर नकवी खिताब नहीं देंगे, तो फिर किससे खिताब दिलवाया जाएगा. इन सारे सवालों के जवाब भारत के चैंपियन बनने के बाद ही मिलेंगे.

पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री हैं नकवी

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद कटु हैं. भारत किसी भी रूप में ऐसा कोई स्टेज शेयर नहीं करना चाहता जहां पाकिस्तान की उपस्थिति हो. खिताब लेना तो फिर बहुत दूर की बात है. दरअसल, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी हैं. इसी वजह से भारतीय टीम चैंपियन बनने के बाद उनसे खिताब नहीं लेना चाहती.