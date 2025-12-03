Advertisement
trendingNow13028076
Hindi Newsक्रिकेट

डार्क ब्लू शेड और बोल्ड ऑरेंज.. मन मोह लेगी टी20 वर्ल्ड कप वाली नई टीम इंडिया की जर्सी, लॉन्च में बोले रोहित शर्मा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च लॉन्च हो चुकी है. चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा इस इवेंट में मौजूद रहे. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच में इनिंग्स ब्रेक के दौरान भारत की नई जर्सी का अनावरण हुआ.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA
IND vs SA

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च लॉन्च हो चुकी है. चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा इस इवेंट में मौजूद रहे. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच में इनिंग्स ब्रेक के दौरान भारत की नई जर्सी का अनावरण हुआ. मेगा टूर्नामेंट की शरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाना है. किट प्रोवाइडर एडिडास की ओर से रोल आउट की गई डार्क ब्लू और बोल्ड ऑरेंज शेड वाली जर्सी के लॉन्च के समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी मौजूद रहे.

टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं हिटमैन

भारत को बतौर कप्तान टी20 विश्व कप खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं. अब रोहित शर्मा आगामी टी20 विश्व कप के ब्रांड एंबेसडर हैं. रोहित शर्मा ने कहा, 'यह एक लंबा सफर रहा है. हमने साल 2007 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था. इस फॉर्मेट में अगला खिताब जीतने के लिए हमें 15 साल से ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ा. यह एक लंबा सफर रहा है, जिसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, लेकिन फिर से ट्रॉफी उठाकर बहुत अच्छा लगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

टीम को शुभकामनाएं

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के बाद रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. अब सूर्यकुमार यादव टी20 टीम के कप्तान हैं और उनकी लीडरशिप में भारतीय टीम धमाकेदार प्रदर्शन करती नजर आई है. रोहित ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'अब, जब वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, तो यह एक रोमांचक टूर्नामेंट होने वाला है. मेरी शुभकामनाएं हमेशा टीम के साथ हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई टीम इंडिया के साथ होगा और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए सपोर्ट करेगा.'

ये भी पढे़ं.. IND vs SA: न खराब फील्डिंग और न बॉलिंग... हार के बाद खुद को कोस रहे कप्तान राहुल, समझाया गणित

भारत-पाकिस्तान के बीच फिर 'महाजंग'

टी20 वर्ल्ड कप 2025 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिन्हें 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ग्रुप-ए में पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया से भिड़ेगी. टीम इंडिया 7 फरवरी को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इस दिन भारत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए से भिड़ेगा, जिसके बाद टीम इंडिया 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया का सामना करेगी. 15 फरवरी को भारत कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान का सामना करेगा, जिसके बाद 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में उतरेगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
Punjab
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
putin india visit
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
Brahmos
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
Punjab news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
Kolkata Airport
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
Jammu Kashmir
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
putin india visit
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा