Team India next ODI series: अब सीधा 2026 में वनडे खेलेगी टीम इंडिया...इस टीम से होगी जंग...कहां खेले जाएंगे 3 मुकाबले?

Team India next ODI series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया. तीसरा वनडे सीरीज का डिसाइडर मैच था, जो विशाखापट्टन में हुआ और भारत ने उसे 9 विकेट से जीता. अब टीम इंडिया सीधे 2026 में वनडे खेलने उतरेगी. वो अपने घर में ही तीन मैचों की सीरीज खेलेगी.
Team India next ODI series: भारत साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज रोमांचक रही. पहला मैच भारत ने जीता था, दूसरा अफ्रीका ने जीतकर बराबरी की थी और फाइनल की तरह खेला गया तीसरा मैच टीम इंडिया के नाम रहा. अफ्रीका के खिलाफ सीरीज को 2-1 से जीतने वाली टीम इंडिया अब इस साल कोई भी एकदिवसीय मैच नहीं खेलेगी. वो सीधा अगले साल यानी 2026 में वनडे खेलती दिखेगी. टीम का अगला वनडे असाइनमेंट सीधे जनवरी 2026 में अपने घर पर ही निर्धारित है. वो न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. कीवी टीम का ये भारत दौरा वनडे विश्व कप 2027 और टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
दरअसल, न्यूजीलैंड टीम जनवरी 2026 में भारत पहुंचेगी, जहां वह पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. फिर पांच टी20 भी होंगे. वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा, जबकि आखिरी मैच 18 तारीख को तय है. सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे, वहीं टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद पांच टी20 मैच भी खेले जाएंगे.
वनडे में दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए 120 वनडे मैचों में टीम इंडिया ने 62 जीते, जबकि कीवी टीम के खाते 50 जीत आईं. ये आकंड़े बता रहे हैं कि दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहते हैं. इस बार भी फैंस को उम्मीद है कि सीरीज रोमांचक रहेगी.
पहला वनडे- 11 जनवरी, बड़ौदा
दूसरा वनडे- 14 जनवरी, राजकोट
तीसरा वनडे- 18 जनवरी, इंदौर
पहला टी20- 21 जनवरी, नागपुर
दूसरा टी20- 23 जनवरी, रांची
तीसरा टी20- 25 जनवरी, गुवाहाटी
चौथा टी20- 28 जनवरी, विशाखापट्टनम
पांचवां टी20- 31 जनवरी, तिरुवनंतपुरम
