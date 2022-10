Asia Cup 2023: IND-PAK फैंस के लिए बुरी खबर, टी20 वर्ल्ड कप के मैच से पहले BCCI ने लिया चौंकाने वाला फैसला

BCCI On India Tour Of Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) में 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) आमने-सामने होंगे. इस मैच से पहले दोनों ही देशों के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 18 अक्टूबर को मुंबई में हुई वार्षिक आम बैठक (AGM) में बड़ा फैसला लिया है.

IND-PAK फैंस के लिए बुरी खबर

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिन जय शाह ने साफ कर दिया है कि एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी. सचिव जय शाह ने मुंबई में हुई बीसीसीआई की एजीएम के बाद इस बात की पुष्टि की है. गौरतलब है एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) करेगा, ऐसे में जय शाह ने कहा कि अगले साल एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा.

हाल ही में इन टीमों ने किया पाकिस्तान का दौरा

इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और श्रीलंका ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान का दौरा किया है. ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि टीम इंडिया भी पाकिस्तान का दौरा कर सकती है. भारतीय टीम साल 2008 के बाद से ही पाकिस्तान खेलने नहीं गई है. 2008 एशिया कप के लिए भारतीय टीम आखिरी बार पाकिस्तान गई थी. क्रिकबज की खबर के मुताबिक जय शाह ने कहा, 'एशिया कप का वेन्यू को लेकर हमने फैसला लिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी.' दोनों पड़ोसी देशों ने आखिरी बार 2012 में सीमित ओवरों की बाइलेटरल सीरीज खेली थी. जब पाकिस्तान ने तीन टी20 इंटरनेशनल और इतने ही वनडे मैचों के लिए भारत की यात्रा की थी.

एशिया कप 2022 भी न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ

एशिया कप 2022 की मेजबानी श्रीलंका को सौंपी गई थी, लेकिन राजनीतिक हालात ठीक नहीं होने की वजह से ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू यूएई में खेला गया था. आपको बता दें एशिया कप 2023 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाएगा और इस बार भी ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर देखने को मिल सकता है. पाकिस्तान को अगले 3 साल में आईसीसी के दो बड़े इवेंट की मेजबानी भी मिली है.

