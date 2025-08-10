रोहित शर्मा ने खरीदी ये बेहद लग्जरी कार, कीमत इतनी कि नोएडा में मिल जाएंगे 2-3 आलीशान फ्लैट
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड क्रिकेट में 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा का करियर जितना चमकदार है, उतनी ही खूबसूरत उनकी पर्सनल जिंदगी भी है. टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने एक बेहद लग्जरी कार खरीदी है. रोहित शर्मा की इस नई कार की कीमत इतनी है कि इसमें नोएडा जैसे बड़े शहर में 2 से 3 आलीशान फ्लैट मिल जाएंगे. बता दें कि रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. रोहित शर्मा ने फिलहाल अपने वनडे इंटरनेशनल करियर को जारी रखा है और वह भारतीय वनडे टीम के मौजूदा कप्तान भी हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 10, 2025, 10:52 AM IST
रोहित शर्मा ने खरीदी ये बेहद लग्जरी कार

टीम इंडिया हाल के दिनों में कोई वनडे मैच नहीं खेल रही है, ऐसे में रोहित शर्मा इन दिनों अपने परिवार के साथ फुर्सत के हसीन पल बिता रहे हैं. रोहित शर्मा ने हाल ही में अपनी दूसरी लेम्बोर्गिनी कार खरीदी है, लेकिन यह उनकी पहले वाली कार से अपग्रेडेड वर्जन है. रोहित शर्मा की इस नई अपग्रेडेड वर्जन की कार का नाम लेम्बोर्गिनी उरुस SE है, जो एक हाइब्रिड पावरट्रेन वाली परफॉर्मेंस एसयूवी है. रोहित शर्मा की इस ऑरेंज कलर की चमचमाती लेम्बोर्गिनी उरुस SE कार की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

कीमत इतनी कि नोएडा में मिल जाएंगे 2-3 आलीशान फ्लैट

रोहित शर्मा की लेम्बोर्गिनी उरुस SE कार का मुंबई में एक्स शो रूम प्राइज 4.57 करोड़ रुपये है. अगर बात करें कि आखिर रोहित शर्मा की इस कार का ऑन रोड प्राइज कितना है तो फैंस हैरान रह जाएंगे. 'हिटमैन' की इस कार का मुंबई में ऑन रोड प्राइज 5.27 करोड़ रुपये है. रोहित शर्मा की इस नई लेम्बोर्गिनी कार की कीमत इतनी है कि इसमें नोएडा जैसे बड़े शहर में 2 से 3 शानदार फ्लैट खरीदे जा सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा की ऑरेंज लेम्बोर्गिनी कार पुरानी नीली लेम्बोर्गिनी कार से काफी अलग दिखती है.

नई लेम्बोर्गिनी कार का नंबर बेहद खास

बता दें कि रोहित शर्मा ने अपनी नई लेम्बोर्गिनी कार का नंबर 3015 लिया है, जिसके पीछे बेहद खास वजह छिपी हुई है. रोहित शर्मा की नई लेम्बोर्गिनी कार के शुरुआती दो अंक यानी 30 उनकी बेटी समायरा के जन्मदिन की तारीख है. कार के नंबर के आखिरी दो अंक यानी 15 हिटमैन के बेटे अहान के जन्मदिन की तारीख है. बता दें कि रोहित शर्मा की बेटी समायरा का जन्म 30 दिसंबर 2018 को हुआ था. वहीं, 'हिटमैन' के बेटे अहान का जन्म 15 नवंबर 2024 को हुआ था.

करोड़ों में है रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में रोहित शर्मा की नेटवर्थ लगभग 214 करोड़ रुपए है, जो वह क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस और अलग-अलग ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए कमाते हैं. रोहित शर्मा एडिडास जैसे कई इंटरनेशनल ब्रांड के साथ-साथ सीएट और रसना जैसे घरेलू ब्रांड के भी ब्रांड एंबेसडर रहे हैं. रोहित शर्मा ने ओरल-बी इंडिया, स्विगी, इक्सिगो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, हुब्लोट, न्यू एरा, एरिस्टोक्रेट बाय वीआईपी और आईआईएफएल फाइनेंस के साथ काम किया है. मैच फीस, BCCI कॉन्ट्रैक्ट और IPL की कमाई के अलावा, रोहित शर्मा के पास एक प्रभावशाली निवेश पोर्टफोलियो है.

रोहित शर्मा के पास शानदार कारों का कलेक्शन

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, रोहित शर्मा के पास रैपिडोबोटिक्स और वीरूट्स वेलनेस सॉल्यूशंस जैसे स्टार्टअप में निवेश करके ₹89 करोड़ का संचयी निवेश है. मुंबई में उनकी क्रिककिंगडम नाम से एक क्रिकेट अकादमी भी है. रोहित शर्मा के पास शानदार कारों का कलेक्शन भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित शर्मा के पास ₹5.27 करोड़ की लेम्बोर्गिनी उरुस SE, ₹4.18 करोड़ की लेम्बोर्गिनी उरुस, ₹1.50 करोड़ की मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास, ₹1.79 करोड़ की मर्सिडीज जीएलएस 400 डी, ₹1.79 करोड़ की बीएमडब्ल्यू एम5 और ₹2.80 करोड़ की रेंज रोवर एचएसई एलडब्ल्यूबी है.

