वनडे मैचों की भरमार, ODI World Cup 2027 से पहले इन 8 देशों के खिलाफ 24 मैच खेलेगी टीम इंडिया, रोहित-विराट मचाएंगे धमाल

India's ODI Schedule Till World Cup 2027: ऑस्ट्रेलिया में हुई वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी. ये सीरीज मिशन वनडे विश्व कप 2027 का हिस्सा है. वर्ल्ड कप से पहले तक टीम इंडिया के शेड्यूल पर नजर डालें तो उसे कुल 24 मुकाबले खेलना है. 7 देशों के खिलाफ टीम इंडिया दो -दो हाथ करेगी. इन सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी जलवा देखने को मिलने वाला है.
India's ODI Schedule Till World Cup 2027: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हाल में ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म किया. सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे में रोहित ने 121 जबकि विराट ने 74 रनों की पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि वो वनडे विश्व कप 2027 तक खेलने के लिए तैयार हैं. उनके पास रन बनाने की भूख अब भी बाकी है. अब दोनों का अगला मिशन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज है, जो 30 नवंबर से भारतीय सरजमीं पर ही खेली जाएगी.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में रोहित-विराट बल्ले से कमाल दिखाना चाहेंगे और वनडे विश्व कप 2027 में अपना दावा और मजबूत करेंगे. वैसे अभी इसमें 2 साल का वक्त है. रोहित-विराट के पास खुद को साबित करने के एक दो नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा मौके हैं, क्योंकि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले 8 देशों के खिलाफ कुल 24 मैच खेलना है. यह मैच किन-किन टीमों के खिलाफ होंगे, आइए जान लेते हैं.
24 में से 15 मैच अपने घर में खेलेगी टीम इंडिया
साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिंबाब्वे और नामीबिया में वनडे विश्व कप होना है. इस बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया का वनडे कैलेंडर अब काफी व्यस्त रहने वाला है. टीम 8 देशों के बीच जो 24 मैच खेलेगी, उनमें से 15 भारतीय सरजमीं पर होंगे, जबकि बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की घरती पर खेले जाएंगे.
